الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم... سير ذاتية

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025

أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عدة في العاصمة صنعاء مساء يوم 28 أغسطس/آب 2025، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي اغتالهم أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.

وهذه هي المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل قيادات يمنية بارزة منذ بدء غاراتها على اليمن في يوليو/تموز 2024.

وتوعد الحوثيون بالرد على هذه الاغتيالات، إذ قال رئيس أركانهم اللواء محمد الغماري، في 31 أغسطس/آب 2025، إن "العدو الإسرائيلي فتح أبواب الجحيم على نفسه بقتل رئيس الحكومة والوزراء في صنعاء"، مضيفا "سيكون ردنا قاسيا ومؤلما وبخيارات إستراتيجية فاعلة ومؤثرة".

كما أكد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي -في كلمة متلفزة- أن تلك الضربة لن تؤثر على موقف الجماعة أو موقف الشعب اليمني، وقال "مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي".

وحكومة الرهوي هي الثانية التي يشكلها المجلس السياسي الأعلى منذ تأسيسه نهاية يوليو/تموز 2016 من الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح (قتله الحوثيون أواخر 2017).

وفي ما يلي تعريف برئيس حكومة الحوثيين وأبرز وزرائها الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على اليمن:

أحمد الرهوي

أحمد غالب ناصر الرهوي، قائد سياسي يمني، ولد عام 1950 في مديرية خنفر بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

والده غالب الرهوي كان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والقبلية، واغتاله مجهولون رميا بالرصاص في سبعينيات القرن الـ20.

برز الرهوي بعد وفاة والده شخصية اجتماعية في قبيلته، وانخرط في حزب المؤتمر الشعبي العام -الذي أسسه صالح- وتدرج فيه إلى أن شغل عضوية مكتبه السياسي ولجنته الدائمة.

وعمل أثناء فترة حكم صالح في عدد من المناصب الحكومية بدأها في الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1999 مديرا عاما لمديرية خنفر، إحدى أكبر مديريات محافظة أبين، التي عين لاحقا وكيلا لها.

ثم عين عامين مديرا عاما على محافظة المحويت غربي اليمن، وأعيد تعيينه وكيلا لمحافظة أبين مرة ثانية، تزامنا مع سيطرة تنظيم القاعدة عليها عام 2011.

تعرض الرهوي على خلفية عمله لمحاولتي اغتيال، الأولى في 22 أغسطس/آب 2010 عندما فجر عناصر من التنظيم نفسه عبوة ناسفة لدى مرور سيارته، مما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح طفيفة.

وفي عام 2015، تعرض لمحاولة اغتيال ثانية عندما فجر مسلحون يتبعون للتنظيم نفسه منزله في منطقة باتيس بمحافظة أبين، مما أسفر عن إصابة أفراد من أسرته، أما هو فقد نجا.

ومع اندلاع عاصفة الحزم، التي أطلقها التحالف العربي ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015، انتقل الرهوي للإقامة بشكل دائم في صنعاء، حيث سعى للتقرب من جماعة الحوثي التي عينته محافظا لأبين ومديرا عاما لمديرية خنفر، لكنه ظل في العاصمة لوقوع أبين تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية.

شهدت حياة الرهوي تحولا رئيسيا في مارس/آذار 2019 حينما أصبح عضوا في المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، مع احتفاظه بمنصب محافظ أبين.

وفي العاشر من أغسطس/آب 2024، كلّف بتشكيل حكومة "التغيير والبناء" في صنعاء بأمر مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، ومكث في المنصب حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.

جمال عامر

صحفي يمني، ولد في 23 يوليو/تموز 1968 بمحافظة إب وسط اليمن، وحصل على البكالوريوس في التربية من قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء في بداية التسعينيات من القرن الـ20.

وفور تخرجه انضم للعمل في جريدة الوحدوي الأسبوعية الناطقة باسم التنظيم الوحدوي الناصري، واشتهر فيها بكتاباته المعارضة لنظام صالح، الذي اعتقله في أغسطس/آب 1999، ووجهت له محكمة غرب صنعاء في 22 فبراير/شباط 2000 تهمة "الإضرار بالمصلحة العامة" والإساءة لدول عدة، وحكمت بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة مدى الحياة.

ولاحقا انضم إلى صحيفة الأسبوع المستقلة ورأس تحريرها، ثم عمل محررا في صحيفة الثقافية. وفي 2004 أسس صحيفة الوسط الأسبوعية وتولى رئاسة تحريرها، واستمر في العمل فيها مؤيدا للحوثيين ومعارضا لنظام صالح.

وأثارت كتاباته في الصحيفة جدلا كبيرا في أوساط المجتمع اليمني وحساسية لدى نظام صالح، لتطرقه إلى قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان و"التشدد الديني"، مما دفع جهاز الأمن القومي لاعتقاله عام 2005.

وأثناء الاعتقال تعرض عامر للضرب المبرح، ووجهت له اتهامات بتلقي أموال من الحكومة الأميركية، وبعد إطلاق سراحه أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية ما تعرض له، ولاحقا قدم عامر شكوى إلى السلطات اليمنية، ولكن لم تتخذ أي إجراءات بشأنها.

وفي العام التالي، منحته لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة جائزتها الدولية لحرية الصحافة "تقديرا لشجاعته"، وهي جائزة يحصل عليها الصحفيون الذين "يظهرون الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة رغم تعرضهم للاعتداءات أو التهديدات أو السجن".

وفي 2008 حاولت وزارة الإعلام اليمنية إلغاء ترخيص صحيفته، وعللت ذلك بأنها "تقوض الوحدة الوطنية، وتثير الانقسامات الدينية، وتضر بالعلاقات مع دول الجوار"، لكن محكمة يمنية ألغت القرار مما سمح له بالاستمرار في العمل.

وفي 2010 غرمته السلطات اليمنية مبلغا ماليا وحكمت على مراسلة صحيفته أنيسة محمد عثمان بالسجن عاما بسبب نشرها مقالا عن الفساد رأت فيه السلطات اليمنية إهانة للرئيس صالح.

وعقب عام 2015، كلفته جماعة الحوثي بإدارة علاقاتها الخارجية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 تولى جمال عامر منصب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة الرهوي التابعة للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة صنعاء، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/ آب 2025.

هاشم شرف الدين

هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، إعلامي يمني، ولد عام 1975 في العاصمة اليمنية صنعاء.

حصل شرف الدين على بكالوريوس في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة صنعاء عام 1997، ودبلوم عال في الدراسات الإعلامية من العاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وماجستير في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون عام 2006.

وبعد تخرجه في الجامعة، مارس الكتابة في عدد من الصحف اليمنية، حتى أصبح مديرا لتحرير صحيفة "آدم وحواء" عام 1999.

وفي عام 2001 عمل مراسلا من القاهرة لإذاعة صنعاء، وقدم فيها برنامجي "أهلا بالعيد" و"مجلة الشباب"، ولاحقا عمل مراسلا من اليمن لقنوات تلفزيونية عربية عدة.

قدّم محاضرات لطلبة الإعلام في عدد من الجامعات اليمنية الخاصة، وعمل مدربا في مجال المهام والمهارات الإذاعية والتلفزيونية، وشغل مناصب في عدد من القنوات المحلية أبرزها قناة اليمن الفضائية.

وفي 2016 أصبح نائبا لوزير الإعلام في حكومة عبد العزيز بن حبتور، التي شكلها الحوثيون وأنصارهم. وفي 10 أغسطس/آب 2024 أصبح هاشم شرف الدين وزير الإعلام ومتحدثا رسميا باسم حكومة الرهوي التابعة للحوثيين، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/ آب 2025.

علي سيف محمد

علي سيف محمد حسن، عالم فيزياء يمني، ولد عام 1973 في مديرية سامع في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

نال درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة صنعاء عام 1996، وعام 2004 حصل على درجة الماجستير في الفيزياء النظرية من جامعة بونا في الهند، وعام 2009 حصل على الدكتوراه في التخصص ذاته والجامعة نفسها.

وبعد عودته إلى بلاده عمل محاضرا في فيزياء المعلومات والحاسوبية الكمية بكلية العلوم بجامعة عمران، وتقلد عام 2010 رئاسة قسم الفيزياء بالجامعة.

وعام 2015 أصبح نائبا لعميد كلية العلوم لشؤون الطلاب بجامعة عمران، وفي العام التالي أصبح نائبا لرئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية.

وعام 2018 عيّن قائما بأعمال رئيس جامعة عمران، وفي العام التالي نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومن ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا.

وفي الفترة بين 2012 و2020 عمل محاضرا في كلية العلوم بجامعة صنعاء، ومحاضرا بقسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 أصبح وزيرا للكهرباء والطاقة والمياه في تشكيلة حكومة الحوثيين، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.

أحمد علي

أحمد عبد الله علي، قاض يمني، ولد في الأول من يناير/كانون الثاني 1974 في العاصمة اليمنية صنعاء، وحصل عام 2004 على دبلوم تأهيل أعضاء النيابة من المعهد العالي للقضاء.

وفور تخرجه من المعهد، أصبح عضوا في نيابة غرب الأمانة في صنعاء، وعام 2009 أصبح عضوا في دائرة التحقيقات لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى عام 2012.

وتقلد في الفترة بين 2013 و2018 عضوية "اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، ومن ثم ممثلا لـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".

تولى رئاسة دائرة التحري والتحقيقات بـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" منذ 2013 وحتى 2019، وبعدها عمل محاميا عاما لنيابات الأموال العامة حتى أغسطس/آب 2021.

كان عضوا في لجنة "إصلاح وتطوير القوانين الرئاسية" بصفته رئيسا وممثلا لـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"، ثم رئيسا لـ"الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية"، ومسؤول "قطاع الرقابة ومكافحة الفساد للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد" حتى عام 2024.

تولى رئاسة "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في الفترة بين أغسطس/آب 2021 وحتى أغسطس/آب 2024.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 أصبح وزيرا للعدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.