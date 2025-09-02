حصيلة كبيرة بضحايا زلزال افغانستان.. 1411 قتيلاً و3124 مصابًا الحوثيون يقرّون بخسارة ثقيلة.. تعرف على أبرز قيادات المليشيا الذين تمت تصفيتهم... سير ذاتية صاحب مطعم في اليونان يطرد عائلة يهودية قامت بإزالة ملصق يدعو لمقاطعة إسرائيل طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل.. عاجل الحوثيون يذرفون دموع الشكوى في مجلس الأمن بعد مقتل حكومتهم غير المعترف بها.. والقرارات الأممية في سلة المهملات الأرصاد يتوقع هطول أمطار في 8 محافظات الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثيين موظفين أممين ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة المنهج المخفي.. خطة حوثية لزرع الطائفية في قاعات الدرس بإب وسط تحذيرات عاجلة أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بيان عاجل وهام للبنك المركزي اليمني
طرد صاحب مطعم في جزيرة ناكسوس اليونانية عائلة بريطانية يهودية، بعد أن أقدم أحد أفرادها على إزالة ملصق يدعو إلى مقاطعة إسرائيل ويصفها بأنها “نظام أبارتهايد”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وبدأت الواقعة حين لاحظ أحد أفراد المجموعة وجود ملصقات على جدران المطعم تدعم القضية الفلسطينية، وتدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ليحاول نزع أحدها.
تدخلت نادلة وأبلغت المجموعة بأن هذا التصرف غير مقبول، قبل أن يأتي صاحب المطعم ويأمرهم بمغادرة المكان فورا، موجها إليهم عبارات غاضبة اتهمهم فيها بـ”الصهيونية” وسط تصفيق وسخرية بعض الحضور.
وقال صاحب المطعم “اخرجوا من مطعمي”، وصاح بصوت مرتفع مسموع لبقية الزبائن “إنهم صهاينة! صهاينة! اخرجوا من مطعمي”.
وتبع صاحب المطعم بعد ذلك المجموعة المكونة من 13 شخصا إلى موقف السيارات، وانضم إليه عدد من الزبائن، وهو يصرخ في وجوههم قائلا “قتلة أطفال ملعونون” و”داعمون للإبادة الجماعية”، منتقدا الحكومة الإسرائيلية.