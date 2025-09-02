صاحب مطعم في اليونان يطرد عائلة يهودية قامت بإزالة ملصق يدعو لمقاطعة إسرائيل

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 109

طرد صاحب مطعم في جزيرة ناكسوس اليونانية عائلة بريطانية يهودية، بعد أن أقدم أحد أفرادها على إزالة ملصق يدعو إلى مقاطعة إسرائيل ويصفها بأنها “نظام أبارتهايد”، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأت الواقعة حين لاحظ أحد أفراد المجموعة وجود ملصقات على جدران المطعم تدعم القضية الفلسطينية، وتدعو إلى مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، ليحاول نزع أحدها.

تدخلت نادلة وأبلغت المجموعة بأن هذا التصرف غير مقبول، قبل أن يأتي صاحب المطعم ويأمرهم بمغادرة المكان فورا، موجها إليهم عبارات غاضبة اتهمهم فيها بـ”الصهيونية” وسط تصفيق وسخرية بعض الحضور.

وقال صاحب المطعم “اخرجوا من مطعمي”، وصاح بصوت مرتفع مسموع لبقية الزبائن “إنهم صهاينة! صهاينة! اخرجوا من مطعمي”.

وتبع صاحب المطعم بعد ذلك المجموعة المكونة من 13 شخصا إلى موقف السيارات، وانضم إليه عدد من الزبائن، وهو يصرخ في وجوههم قائلا “قتلة أطفال ملعونون” و”داعمون للإبادة الجماعية”، منتقدا الحكومة الإسرائيلية.