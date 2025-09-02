طهران تنعي الرهوي كأحد رجالها في صنعاء: إيران تتبنى رواية الحوثي وتدين إسرائيل.. عاجل

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

في موقف يفضح حجم التخادم بين جماعة الحوثي وطهران، سارعت الخارجية الإيرانية إلى تبني رواية الحوثيين بشأن الغارة الإسرائيلية على صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي بطهران، أن ما وصفه بـ"استشهاد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء اليمنيين" يمثل "جريمة واضحة وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي"، رابطاً الحادثة بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، في إشارة تكشف إصرار طهران على توظيف الملف اليمني ضمن أجندتها الإقليمية.

وحرص المسؤول الإيراني على تقديم التعازي للشعبين اليمني والفلسطيني، في خطاب بدا أقرب إلى إعلان رعاية سياسية ومعنوية مباشرة للحوثيين، في وقت تعتبر فيه طهران الداعم الأول عسكرياً ومالياً وإعلامياً للجماعة منذ انقلابها على الشرعية عام 2014.

ويأتي الموقف الإيراني تأكيداً على أن حكومة الحوثيين في صنعاء لا تتحرك إلا تحت المظلة الإيرانية، وأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة كشفت بوضوح عمق ارتباط أنصار الله بمشروع طهران الإقليمي، الذي يربط بين ساحات الصراع في اليمن وفلسطين ولبنان.