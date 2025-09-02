آخر الاخبار

الأرصاد يتوقع هطول أمطار في 8 محافظات

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 95

توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح قوية خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات، أبرزها تعز، إب، ذمار، ريمة، الضالع، لحج، أبين، شبوة، وأجزاء من تهامة.

 ودعا المركز المواطنين للحذر من العواصف والصواعق وجرف السيول، وتجنّب المنحدرات والطرقات الجبلية المعرضة للانهيارات، والتنبه لتدني الرؤية.

