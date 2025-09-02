الأرصاد يتوقع هطول أمطار في 8 محافظات الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثيين موظفين أممين ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة المنهج المخفي.. خطة حوثية لزرع الطائفية في قاعات الدرس بإب وسط تحذيرات عاجلة أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بيان عاجل وهام للبنك المركزي اليمني محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والبنك المركزي يتهم جهات رسمية بالقيام بحملات تحريض وتشويه تستهدفه والقطاع المصرفي الكشف عن 3 خطوات تركية استعدادا لمواجهة محتملة مع إسرائيل معركة غزة تشتعل من جديد والجيش الإسرائيلي يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط للمعركة خطة ما بعد الحرب.. وثيقة تكشف مستقبل غزّة المجهول صواريخ من اليمن تسقط في سماء السعودية وتثير صمت إسرائيل
توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح قوية خلال الساعات القادمة في عدد من المحافظات، أبرزها تعز، إب، ذمار، ريمة، الضالع، لحج، أبين، شبوة، وأجزاء من تهامة.
ودعا المركز المواطنين للحذر من العواصف والصواعق وجرف السيول، وتجنّب المنحدرات والطرقات الجبلية المعرضة للانهيارات، والتنبه لتدني الرؤية.