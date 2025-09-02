الأرصاد يتوقع هطول أمطار في 8 محافظات الحكومة اليمنية تدين اختطاف الحوثيين موظفين أممين ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة المنهج المخفي.. خطة حوثية لزرع الطائفية في قاعات الدرس بإب وسط تحذيرات عاجلة أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بيان عاجل وهام للبنك المركزي اليمني محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والبنك المركزي يتهم جهات رسمية بالقيام بحملات تحريض وتشويه تستهدفه والقطاع المصرفي الكشف عن 3 خطوات تركية استعدادا لمواجهة محتملة مع إسرائيل معركة غزة تشتعل من جديد والجيش الإسرائيلي يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط للمعركة خطة ما بعد الحرب.. وثيقة تكشف مستقبل غزّة المجهول صواريخ من اليمن تسقط في سماء السعودية وتثير صمت إسرائيل
أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيرات عاجلة مما وصفته بمخطط حوثي يستهدف الهوية الفكرية والثقافية للأجيال، عبر فرض دورات طائفية إجبارية على المعلمين والتربويين في محافظة إب وسط اليمن.
وأشارت الشبكة إلى أن الجماعة بدأت بتنظيم دورات إلزامية لمسؤولي الأنشطة المدرسية في مديريتي الظهار والمشنة بمدينة إب، مع خطط لتوسيعها إلى بقية المديريات، مؤكدة أن المليشيا لوّحت باتخاذ عقوبات صارمة بحق من يرفض المشاركة.
ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن الاستهداف يتركّز بشكل رئيسي على مدرّسي مواد القرآن الكريم، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، واللغة العربية، بعد أن أجرت المليشيا تعديلات واسعة على مناهج هذه المواد لتتلاءم مع توجهاتها الأيديولوجية.
وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن العملية التعليمية، وتشكل محاولة خطيرة لفرض الطائفية على مجتمع إب المعروف بمذهبه الشافعي واعتداله، محذّرة من تداعياتها على وحدة النسيج الاجتماعي ومستقبل التربية والتعليم.
يُذكر أن مليشيا الحوثي دأبت منذ سنوات على إلزام المعلمين وموظفي الدولة في مناطق سيطرتها بحضور ما تسميه بـ"اليوم الثقافي" كل أربعاء، حيث تُبث محاضرات لزعيم الجماعة في إطار مساعٍ مستمرة لترسيخ خطابها الفكري.