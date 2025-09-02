المنهج المخفي.. خطة حوثية لزرع الطائفية في قاعات الدرس بإب وسط تحذيرات عاجلة

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 240

أطلقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تحذيرات عاجلة مما وصفته بمخطط حوثي يستهدف الهوية الفكرية والثقافية للأجيال، عبر فرض دورات طائفية إجبارية على المعلمين والتربويين في محافظة إب وسط اليمن.

وأشارت الشبكة إلى أن الجماعة بدأت بتنظيم دورات إلزامية لمسؤولي الأنشطة المدرسية في مديريتي الظهار والمشنة بمدينة إب، مع خطط لتوسيعها إلى بقية المديريات، مؤكدة أن المليشيا لوّحت باتخاذ عقوبات صارمة بحق من يرفض المشاركة.

ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن الاستهداف يتركّز بشكل رئيسي على مدرّسي مواد القرآن الكريم، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، واللغة العربية، بعد أن أجرت المليشيا تعديلات واسعة على مناهج هذه المواد لتتلاءم مع توجهاتها الأيديولوجية.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن العملية التعليمية، وتشكل محاولة خطيرة لفرض الطائفية على مجتمع إب المعروف بمذهبه الشافعي واعتداله، محذّرة من تداعياتها على وحدة النسيج الاجتماعي ومستقبل التربية والتعليم.

يُذكر أن مليشيا الحوثي دأبت منذ سنوات على إلزام المعلمين وموظفي الدولة في مناطق سيطرتها بحضور ما تسميه بـ"اليوم الثقافي" كل أربعاء، حيث تُبث محاضرات لزعيم الجماعة في إطار مساعٍ مستمرة لترسيخ خطابها الفكري.