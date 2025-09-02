أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، موسعة مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3493.99 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3508.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

و ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 3,564.40 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال. كوم»: «إنّ ضعف الوضع الاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية تُعزز أسعار المعادن الثمينة». وأضاف: «وهناك عامل آخر يتمثل في أزمة الثقة المتفاقمة في الأصول الدولارية بسبب هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)».

فقد انتقد ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» ورئيسه، جيروم باول، لأشهر لعدم خفضهما أسعار الفائدة، وانتقد باول مؤخراً بسبب تكلفة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن.

وفي سياق آخر، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 40.71 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 في الجلسة السابقة. كما ارتفع البلاتين بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1415.70 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1129.03 دولار.