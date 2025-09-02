محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والبنك المركزي يتهم جهات رسمية بالقيام بحملات تحريض وتشويه تستهدفه والقطاع المصرفي الكشف عن 3 خطوات تركية استعدادا لمواجهة محتملة مع إسرائيل معركة غزة تشتعل من جديد والجيش الإسرائيلي يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط للمعركة خطة ما بعد الحرب.. وثيقة تكشف مستقبل غزّة المجهول صواريخ من اليمن تسقط في سماء السعودية وتثير صمت إسرائيل كارثة تحصد الأرواح ومعارك تشتعل في السودان: انهيار أرضي يمحو قرية كاملة والجيش يتقدم في كردفان والفاشر مجلس التعاون يحسم الموقف: البنك المركزي بعدن هو الجهة الشرعية الوحيدة وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع صفقة تاريخية و استراتيجية ومهمة آلام الدورة الشهرية في المراهقة.. إنذار مبكر لأمراض مزمنة مستقبلية سباق المعادن يشتعل من جديد... هل يقترب الذهب والفضة من قمة تاريخية جديدة
أصدرت نقابة الصرافين في مدينة عدن بيانًا دعت فيه كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي للاضراب العام واغلاق أبوابها. وأرجع البيان سبب الاغلاق لما وصفها بالأجواء المشحونة وخطابات التحريض ضد شركات الصرافة.
واغلقت محلات صرافة في عدن وتعز أبوابها اليوم الثلاثاء.
ويوم أمس أغلق محتجون غاضبون في عدن و لحج، عدداً من محلات الصرافة، رفضاً لما وصفوه بـ"التحسن الوهمي للعملة، وقيام الصرافين بالمضاربة بها'' ما كبدهم خسائر مالية كبيرة. وكانت أسعار صرف العملات الأجنبية قد تراجعت بشكل كبير يوم أمس، ما دفع بعض المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، قبل أن يعود البنك المركزي ويثبت سعر الصرف الرسمي المعلن سابقًا عند 425 للشراء و 428 للبيع.
واليوم أعلن البنك المركزي اليمني، بالعاصمة عدن، عن أسفه لما يتعرض له من حملات تحريضيه مشبوهة لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها وكذلك حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الاجهزة الرسمية وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية.