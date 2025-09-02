محلات الصرافة تغلق أبوابها في عدن والبنك المركزي يتهم جهات رسمية بالقيام بحملات تحريض وتشويه تستهدفه والقطاع المصرفي

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أصدرت نقابة الصرافين في مدينة عدن بيانًا دعت فيه كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي للاضراب العام واغلاق أبوابها. وأرجع البيان سبب الاغلاق لما وصفها بالأجواء المشحونة وخطابات التحريض ضد شركات الصرافة.

واغلقت محلات صرافة في عدن وتعز أبوابها اليوم الثلاثاء.

ويوم أمس أغلق محتجون غاضبون في عدن و لحج، عدداً من محلات الصرافة، رفضاً لما وصفوه بـ"التحسن الوهمي للعملة، وقيام الصرافين بالمضاربة بها'' ما كبدهم خسائر مالية كبيرة. وكانت أسعار صرف العملات الأجنبية قد تراجعت بشكل كبير يوم أمس، ما دفع بعض المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية، قبل أن يعود البنك المركزي ويثبت سعر الصرف الرسمي المعلن سابقًا عند 425 للشراء و 428 للبيع.

واليوم أعلن البنك المركزي اليمني، بالعاصمة عدن، عن أسفه لما يتعرض له من حملات تحريضيه مشبوهة لا تستهدفه فقط كمؤسسة سيادية بل تستهدف ما تحقق من استقرار واعد في وضع العملة الوطنية ومنظومة الإصلاحات التي ماتزال في بدايتها وكذلك حملات التشويه التي تطال القطاع المالي والمصرفي من قبل بعض المحسوبين على الاجهزة الرسمية وسط صمت تام من قبل السلطات المعنية.