معركة غزة تشتعل من جديد والجيش الإسرائيلي يبدأ حشد 60 ألفا من جنود الاحتياط للمعركة

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 ألف جندي احتياط سيتوجهون اليوم الثلاثاء للوحدات والقواعد ضمن عملية "عربات جدعون 2" الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأضافت أن نصفهم سيحل محل القوات النظامية في الجبهات والنصف الآخر في المقرات والاستخبارات وسلاح الجو.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قي ذكرت في وقت سابق أن الجيش سيبدأ اليوم تجنيد 60 ألفا من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة القتال في مدينة غزة.

وذكرت أنه سيُستدعى في المرحلة الأولى من هذه العملية 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية لتمكين الجنود النظاميين من القتال في غزة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الخطة العسكرية الإسرائيلية قد تستغرق أسابيع وربما شهورا لإتمامها، ولا سيما مع ما قيل إنه ضرورة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال، في ظل توقع أن يستمر الإجلاء حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أبلغ وزراء الكابينت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم العملية العسكرية في غزة بشرط أن تنفذ بسرعة. ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن تقديرات الجيش "تشير إلى احتمال مقتل 100 جندي في العملية العسكرية لاحتلال غزة"، وأوضحت أن الجيش سيخوض عمليته بمدينة غزة وهو لا يؤمن بجدواها وأن الأجهزة الأمنية تتفق مع الجيش على ذلك