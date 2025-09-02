خطة ما بعد الحرب.. وثيقة تكشف مستقبل غزّة المجهول

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاصيل وثيقة مثيرة للجدل تضم 38 صفحة تتعلق برؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمستقبل غزة بعد الحرب.

الخطة، التي وُصفت بأنها “وصاية أمريكية لعقد كامل على الأقل”، تتضمن إعادة تشكيل القطاع جذريًا عبر تهجير سكانه مؤقتًا، وتحويله لاحقًا إلى مركز صناعي ومنتجع سياحي عالمي.

تحمل الوثيقة اسم "صندوق غزة لإعادة التشكيل والتسريع الاقتصادي والتحول"، وتقترح منح سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني شخص خيار المغادرة “الطوعية” إلى دول أخرى، أو الانتقال إلى مناطق محصنة داخل غزة خلال فترة إعادة الإعمار.

ووفقًا للتسريبات، فإن كل من يوافق على الرحيل سيحصل على حزمة مالية تشمل 5000 دولار نقدًا، مع دعم للإيجار والغذاء لفترات محددة، إضافة إلى تعويضات مالية لأصحاب الأراضي مقابل التخلي عن حقوقهم العقارية.

هذه الرؤية تتقاطع مع تصريحات سابقة لترامب، حين دعا إلى “الاستيلاء” على غزة وإعادة بنائها لتصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهو طرح أثار حينها موجة غضب فلسطيني ودولي واسع.

وتشير الوثيقة إلى أن تنفيذ الخطة أوكل إلى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة إغاثية مدعومة من واشنطن وتحظى بدعم إسرائيلي مباشر، حيث تعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وتستخدم شركات أمنية أمريكية خاصة لتوزيع المساعدات، بدلًا من الاعتماد على منظومة الأمم المتحدة.

وتزامنت هذه التسريبات مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع حول مدينة غزة، وإنهاء الهدنات المؤقتة التي سمحت سابقًا بمرور المساعدات.

وحذرت تقارير أممية ودولية من أن ربع سكان القطاع يواجهون شبح المجاعة، فيما قُتل أكثر من ألف شخص منذ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية.