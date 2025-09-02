صواريخ من اليمن تسقط في سماء السعودية وتثير صمت إسرائيل

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جماعة الحوثي أطلقت فجر اليوم صاروخين باتجاه إسرائيل، لكنهما انفجرا في الأجواء فوق الأراضي السعودية قبل وصولهما إلى الهدف، دون أن يتدخل الدفاع الجوي الإسرائيلي أو تنطلق صافرات الإنذار.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الجيش الإسرائيلي رصد عملية الإطلاق واستعد لاعتراض الصواريخ، إلا أنها سقطت داخل السعودية قبل الحاجة لأي تدخل.

وأكدت أن الحياة في إسرائيل استمرت بشكل طبيعي ولم تُعلن أي حالة استنفار.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، ما يعكس استمرار تصاعد التوترات عبر جبهة البحر الأحمر والجزيرة العربية.