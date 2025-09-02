صواريخ من اليمن تسقط في سماء السعودية وتثير صمت إسرائيل كارثة تحصد الأرواح ومعارك تشتعل في السودان: انهيار أرضي يمحو قرية كاملة والجيش يتقدم في كردفان والفاشر مجلس التعاون يحسم الموقف: البنك المركزي بعدن هو الجهة الشرعية الوحيدة وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع صفقة تاريخية و استراتيجية ومهمة آلام الدورة الشهرية في المراهقة.. إنذار مبكر لأمراض مزمنة مستقبلية سباق المعادن يشتعل من جديد... هل يقترب الذهب والفضة من قمة تاريخية جديدة بعد تحذير جوجل.. كيف تتأكد من أن حساباتك لم تتعرض للاختراق فى خطوات وداع دبلوماسي في الدوحة: السفير اليمني يكرّم نظيريه المصري واللبناني المبعوث الدولي يكشف مصرع وسطاء سياسيين شاركوا في اجتماع مع قيادات الحوثيين وقُتلوا في الضربات الإسرائيلية ويتم التكتم عليهم .. عاجل دول الخليج واليابان يطالبان بتحرك عالمي حاسم لتأمين الملاحة الدولية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جماعة الحوثي أطلقت فجر اليوم صاروخين باتجاه إسرائيل، لكنهما انفجرا في الأجواء فوق الأراضي السعودية قبل وصولهما إلى الهدف، دون أن يتدخل الدفاع الجوي الإسرائيلي أو تنطلق صافرات الإنذار.
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن الجيش الإسرائيلي رصد عملية الإطلاق واستعد لاعتراض الصواريخ، إلا أنها سقطت داخل السعودية قبل الحاجة لأي تدخل.
وأكدت أن الحياة في إسرائيل استمرت بشكل طبيعي ولم تُعلن أي حالة استنفار.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، ما يعكس استمرار تصاعد التوترات عبر جبهة البحر الأحمر والجزيرة العربية.