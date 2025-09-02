كارثة تحصد الأرواح ومعارك تشتعل في السودان: انهيار أرضي يمحو قرية كاملة والجيش يتقدم في كردفان والفاشر

الثلاثاء 02 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يشهد السودان تصاعداً خطيراً في وتيرة الأحداث بين صراع دموي وكوارث طبيعية مدمرة. ففي دارفور، تسبب انهيار أرضي هائل بجبل مرة في دفن قرية ترسين بالكامل ومقتل أكثر من 1000 شخص، مع نجاة شخص واحد فقط في مأساة هزّت الإقليم وأعادت تسليط الضوء على هشاشة الأوضاع الإنسانية.

بالتوازي، اشتعلت معارك ضارية في الفاشر وشمال كردفان، حيث تمكن الجيش والقوات المشتركة من صد هجوم عنيف لـ"الدعم السريع" على معسكر نيفاشا، مكبداً خصمه خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وفي المقابل، أعلنت "الدعم السريع" أنها لا تزال تحقق تقدماً داخل أحياء المدينة.

أما في شمال كردفان، فقد واصل الجيش تقدمه البري مدعوماً بغطاء جوي كثيف، محرراً مناطق استراتيجية بينها جبرة الشيخ، والسيطرة على مخازن سلاح وآليات، وسط تعزيزات عسكرية تمهيداً لتوسيع نطاق المعارك على محاور جديدة.

الأزمة الإنسانية تتفاقم في الفاشر مع تفشي الكوليرا وارتفاع الوفيات، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن السودان يواجه أكبر أزمة جوع عالمية في الوقت الراهن، محذّرة من مجاعة واسعة النطاق إذا لم يتم التحرك العاجل لإنقاذ ملايين السكان.