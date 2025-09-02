مجلس التعاون يحسم الموقف: البنك المركزي بعدن هو الجهة الشرعية الوحيدة وزارة الدفاع الإسرائيلية توقع صفقة تاريخية و استراتيجية ومهمة آلام الدورة الشهرية في المراهقة.. إنذار مبكر لأمراض مزمنة مستقبلية سباق المعادن يشتعل من جديد... هل يقترب الذهب والفضة من قمة تاريخية جديدة بعد تحذير جوجل.. كيف تتأكد من أن حساباتك لم تتعرض للاختراق فى خطوات وداع دبلوماسي في الدوحة: السفير اليمني يكرّم نظيريه المصري واللبناني المبعوث الدولي يكشف مصرع وسطاء سياسيين شاركوا في اجتماع مع قيادات الحوثيين وقُتلوا في الضربات الإسرائيلية ويتم التكتم عليهم .. عاجل دول الخليج واليابان يطالبان بتحرك عالمي حاسم لتأمين الملاحة الدولية من هو أبو عبيدة.. ''صوت غزة'' الذي ادعت إسرائيل اغتياله؟ بروفايل الحكومة اليمنية تبلغ سويسرا التزامها بالسلام وفق المرجعيات الثلاث
دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وحماية قيمة العملة الوطنية.
وفي البيان الختامي لاجتماعه الوزاري، شدّد المجلس على ضرورة تمكين البنك من أداء مهامه بشكل فاعل بما يعزز الاستقرار المالي، ويحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها اليمنيون.
كما أكد المجلس أهمية استمرار الدول المانحة في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وجددت دول الخليج التزامها بمساندة الحكومة الشرعية في مختلف المجالات، ودعم جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.