بعد تحذير جوجل.. كيف تتأكد من أن حساباتك لم تتعرض للاختراق فى خطوات

​أصدرت جوجل تحذيرًا قويًا يخص 2.5 مليار من مستخدميها، داعيةً الجميع إلى التحقق من إعدادات حساباتهم فورًا، يهدف هذا التحذير إلى مساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت هناك أي محاولات تجسس أو وصول غير مصرح به إلى بياناتهم الشخصية، سواء كنت تستخدم Gmail، أو Google Drive، أو يوتيوب، أو حتى هاتفًا يعمل بنظام أندرويد، فإن حسابك على جوجل يرتبط بالكثير من المعلومات الحساسة مثل اسمك، عنوانك، موقعك، صورك، وحتى بياناتك المالية ، وهذه المعلومات تمثل كنزًا ثمينًا للمتسللين، الذين يمكنهم استخدامها لشن هجمات إلكترونية أو حتى طلب فدية، لذلك تشدد جوجل على أهمية إجراء فحص أمني "بشكل منتظم" للحفاظ على أمانك. ​فحص الأمان:

خطوات بسيطة لحماية نفسك ​لحسن الحظ، جعلت جوجل عملية الفحص الأمني سهلة للغاية، يمكنك إجراؤها بشكل دوري للتأكد من أن كل شيء على ما يرام ، الخطوة الأولى والأهم هي فحص الأجهزة المسجّل دخولها إلى حسابك ، إذا لاحظت أي جهاز غريب لا تعرفه، فهذا يعني أن شخصًا ما قد يكون لديه حق الوصول إلى حسابك ، في هذه الحالة، يجب عليك إخراجه فورًا من حسابك، ثم تغيير كلمة المرور.

​بعد ذلك، يمكنك مراجعة النشاط الأمني الأخير لمعرفة ما إذا كان هناك أي سلوك غير معتاد خلال الـ28 يومًا الماضية، مثل عمليات تسجيل دخول جديدة.

كما يتيح لك قسم اتصالات الطرف الثالث التحكم في التطبيقات والخدمات التي منحتها حق الوصول إلى بياناتك، و إذا رأيت تطبيقًا لم تعد تستخدمه، فمن الأفضل إزالة صلاحياته على الفور.

​ التصفح الآمن والتحقق بخطوتين ​لا يقتصر الأمان على فحص الأجهزة فقط ، وتوصي جوجل أيضًا بتفعيل ميزة التصفح الآمن المعزز، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لحمايتك من المواقع المشبوهة التي قد تحاول سرقة معلوماتك المالية أو تثبيت برامج ضارة.

والأهم من ذلك، تأكد من تفعيل التحقق بخطوتين، هذه الميزة تضيف طبقة حماية إضافية لحسابك، حيث تتطلب منك خطوة إضافية للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول، مثل إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك، وهذه الخطوات البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حماية حسابك من المتسللين ، وتذكر أن الحفاظ على أمانك الإلكتروني هو مسؤولية مستمرة، وفحص حسابك بانتظام هو أفضل طريقة للقيام بذلك