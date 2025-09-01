  وداع دبلوماسي في الدوحة: السفير اليمني يكرّم نظيريه المصري واللبناني

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت الدوحة اليوم الاثنين لقاءً وداعيًا جمع عدداً من السفراء العرب، حيث عبّر سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر عن تقديره العميق لزملائه الذين أنهوا فترة عملهم الدبلوماسي في العاصمة القطرية.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح السفير اليمني أنه كان في ضيافة سعادة السفير زيد اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، لتوديع كل من السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية، والسفيرة فرح بري، سفيرة الجمهورية اللبنانية لدى قطر.

وأكد السفير اليمني أن السفير الشربيني عُرف خلال فترة عمله بـ"دماثة الخلق ورقي التعامل"، متمنيًا له دوام النجاح في مسيرته المقبلة، فيما خصّ السفيرة فرح بري بأصدق الأمنيات بالتوفيق في خطواتها القادمة.

اللقاء جاء ليعكس عمق العلاقات الأخوية والدبلوماسية التي تربط البعثات العربية في قطر، وما تحمله من روح تقدير متبادل وتعاون مشترك.