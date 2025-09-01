المبعوث الدولي يكشف مصرع وسطاء سياسيين شاركوا في اجتماع مع قيادات الحوثيين وقُتلوا في الضربات الإسرائيلية ويتم التكتم عليهم .. عاجل دول الخليج واليابان يطالبان بتحرك عالمي حاسم لتأمين الملاحة الدولية من هو أبو عبيدة.. ''صوت غزة'' الذي ادعت إسرائيل اغتياله؟ بروفايل الحكومة اليمنية تبلغ سويسرا التزامها بالسلام وفق المرجعيات الثلاث توقيت مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الحوثيون يحوّلون مدارس اليمن إلى حوزات طائفية ويُجبرون المعلمين على تلقين الطائفية توكل كرمان: إسرائيل تعتدي على اليمن والحوثي كهنوت يجب إسقاطه آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر البنك المركزي اليمني يثبت سعر الصرف رسميًا بعد ساعات شهدت مضاربة كبيرة بالعملة (سعر الصرف الرسمي)
في أول تصريح يحمل طابعًا تحذيريًا وكاشفًا، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء لم تقتصر على استهداف قيادات جماعة أنصار الله، بل أسفرت أيضًا عن سقوط عدد من الوسطاء السياسيين الذين كانوا يضطلعون بأدوار حساسة في جهود التهدئة.
غروندبرغ قال في بيان رسمي إنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة أسفرت عن "مقتل وإصابة عدد من كبار مسؤولي أنصار الله وبعض الوسطاء السياسيين"، وفقًا لبيانات الجماعة.
هذا الكشف يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول طبيعة الأهداف التي باتت تُضرب في صنعاء، وما إذا كانت إسرائيل تستهدف تعطيل أي مسار دبلوماسي محتمل في الملف اليمني.
المبعوث الأممي شدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية، محذرًا من تحول اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وداعيًا الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد.
ويرى مراقبون ان الوسطاء السياسيين الذين ورد ذكرهم على لسان المبعوث الدولي ومازلت مليشيا الحوثي تتكتم عليهم يعتقد أنهم إما شخصيات قيادات سياسية من أحزاب أخرى أو شخصيات قبلية كبيرة كانوا في مهمة وصل وتواصل أو تفاوض وليسوا من صلب الصف القيادي الحوثي الرسمي وربما شخصيات أجنبية من جنسيات أخرى .