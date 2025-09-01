المبعوث الدولي يكشف مصرع وسطاء سياسيين شاركوا في اجتماع مع قيادات الحوثيين وقُتلوا في الضربات الإسرائيلية ويتم التكتم عليهم .. عاجل

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

في أول تصريح يحمل طابعًا تحذيريًا وكاشفًا، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء لم تقتصر على استهداف قيادات جماعة أنصار الله، بل أسفرت أيضًا عن سقوط عدد من الوسطاء السياسيين الذين كانوا يضطلعون بأدوار حساسة في جهود التهدئة.

غروندبرغ قال في بيان رسمي إنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الضربات الإسرائيلية على المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة أسفرت عن "مقتل وإصابة عدد من كبار مسؤولي أنصار الله وبعض الوسطاء السياسيين"، وفقًا لبيانات الجماعة.

هذا الكشف يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول طبيعة الأهداف التي باتت تُضرب في صنعاء، وما إذا كانت إسرائيل تستهدف تعطيل أي مسار دبلوماسي محتمل في الملف اليمني.

المبعوث الأممي شدد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية، محذرًا من تحول اليمن إلى ساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وداعيًا الأطراف إلى استخدام القنوات الدبلوماسية المتاحة لخفض التصعيد.

ويرى مراقبون ان الوسطاء السياسيين الذين ورد ذكرهم على لسان المبعوث الدولي ومازلت مليشيا الحوثي تتكتم عليهم يعتقد أنهم إما شخصيات قيادات سياسية من أحزاب أخرى أو شخصيات قبلية كبيرة كانوا في مهمة وصل وتواصل أو تفاوض وليسوا من صلب الصف القيادي الحوثي الرسمي وربما شخصيات أجنبية من جنسيات أخرى .