الحكومة اليمنية تبلغ سويسرا التزامها بالسلام وفق المرجعيات الثلاث

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 225

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الشامل والعادل، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشددًا على أن تعنت مليشيا الحوثي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب واستعادة الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه، يوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بسفير سويسرا لدى اليمن، السيد توماس أورتيلا، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب الدور السويسري في دعم القطاعات الإنسانية والتنموية.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي انعكست إيجابًا على استقرار العملة الوطنية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دعم مشروع إنشاء مركز طوارئ متخصص لمواجهة الكوارث.

من جانبه، أكد السفير السويسري استمرار دعم بلاده لليمن خلال السنوات الأربع المقبلة، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، حماية الطفل، نزع الألغام، والحوالات النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.