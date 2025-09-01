من هو أبو عبيدة.. ''صوت غزة'' الذي ادعت إسرائيل اغتياله؟ بروفايل الحكومة اليمنية تبلغ سويسرا التزامها بالسلام وفق المرجعيات الثلاث توقيت مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الحوثيون يحوّلون مدارس اليمن إلى حوزات طائفية ويُجبرون المعلمين على تلقين الطائفية توكل كرمان: إسرائيل تعتدي على اليمن والحوثي كهنوت يجب إسقاطه آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر البنك المركزي اليمني يثبت سعر الصرف رسميًا بعد ساعات شهدت مضاربة كبيرة بالعملة (سعر الصرف الرسمي) الكشف رسميًا عن هوية قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومة صنعاء.. 12 مسؤولاً بينهم 9 وزراء (الأسماء) بيان: الحوثيون يختطون 11 من موظفي الأمم المتحدة يوم أمس ويصادرون ممتلكات تابعها لها
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الشامل والعادل، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مشددًا على أن تعنت مليشيا الحوثي لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب واستعادة الدولة.
جاء ذلك خلال لقائه، يوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بسفير سويسرا لدى اليمن، السيد توماس أورتيلا، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب الدور السويسري في دعم القطاعات الإنسانية والتنموية.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي انعكست إيجابًا على استقرار العملة الوطنية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير النظام المالي، ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دعم مشروع إنشاء مركز طوارئ متخصص لمواجهة الكوارث.
من جانبه، أكد السفير السويسري استمرار دعم بلاده لليمن خلال السنوات الأربع المقبلة، لا سيما في مجالات التنمية المستدامة، حماية الطفل، نزع الألغام، والحوالات النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.