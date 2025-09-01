من هو أبو عبيدة.. ''صوت غزة'' الذي ادعت إسرائيل اغتياله؟ بروفايل الحكومة اليمنية تبلغ سويسرا التزامها بالسلام وفق المرجعيات الثلاث توقيت مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الحوثيون يحوّلون مدارس اليمن إلى حوزات طائفية ويُجبرون المعلمين على تلقين الطائفية توكل كرمان: إسرائيل تعتدي على اليمن والحوثي كهنوت يجب إسقاطه آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر البنك المركزي اليمني يثبت سعر الصرف رسميًا بعد ساعات شهدت مضاربة كبيرة بالعملة (سعر الصرف الرسمي) الكشف رسميًا عن هوية قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومة صنعاء.. 12 مسؤولاً بينهم 9 وزراء (الأسماء) بيان: الحوثيون يختطون 11 من موظفي الأمم المتحدة يوم أمس ويصادرون ممتلكات تابعها لها