توكل كرمان: إسرائيل تعتدي على اليمن والحوثي كهنوت يجب إسقاطه

أعربت الناشطة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعاً لوزراء حكومة الحوثيين في صنعاء، وأدى إلى سقوط قتلى من قيادات الجماعة.
ووصفت توكل كرمان في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الهجوم بأنه عدوان غاشم وامتداد للانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق شعوب المنطقة وأمتها، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً سافراً على سيادة اليمن واستقلاله.
وفي الوقت ذاته، جدّدت كرمان رفضها لميليشيا الحوثي، ودعت اليمنيين إلى مواصلة النضال لإسقاطها، واصفة إياها بالميليشيا الكهنوتية السلالية.
وأكدت كرمان أن رفضها للحوثيين لا يعني القبول بأي عدوان خارجي، مشددةً على أن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في مواجهة هذه الجماعة، بعيداً عن القصف أو التدخلات الأجنبية التي تستهدف البلاد وأبناءها.