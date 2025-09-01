آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر البنك المركزي اليمني يثبت سعر الصرف رسميًا بعد ساعات شهدت مضاربة كبيرة بالعملة (سعر الصرف الرسمي) الكشف رسميًا عن هوية قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومة صنعاء.. 12 مسؤولاً بينهم 9 وزراء (الأسماء) بيان: الحوثيون يختطون 11 من موظفي الأمم المتحدة يوم أمس ويصادرون ممتلكات تابعها لها من داخل الدائرة الضيقة.. تفاصيل صادمة عن اختراق الحوثيين زلزال كارثي.. أفغانستان تحت الأنقاض ومئات القتلى في كارثة تهز المنطقة صاروخ غامض يهزّ البحر الأحمر… هل دخلت الحرب مرحلة جديدة نزوح جماعي، قصف مدمر، ومعركة كسر عظم بين الجيش والدعم السريع الفضة تتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى منذ 2011 بدعم توقعات خفض الفائدة
أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الاثنين 1/9/2025:
الأسعار في عدن
السعودي
شراء 425
بيع 428
الدولار
شراء 1617
بيع 1632
الأسعار في صنعاء
السعودي
شراء 140
بيع 141
الدولار
شراء 537
بيع 540