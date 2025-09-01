آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

آخر الاخبار

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الاثنين 1/9/2025: 

الأسعار في عدن 

السعودي 

شراء 425

بيع 428

الدولار 

شراء 1617

بيع 1632

الأسعار في صنعاء 

السعودي

شراء 140

بيع 141

الدولار 

شراء 537

بيع 540

