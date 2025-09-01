آخر تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 314

أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في عدن و صنعاء اليوم الاثنين 1/9/2025:

الأسعار في عدن

السعودي

شراء 425

بيع 428

الدولار

شراء 1617

بيع 1632

الأسعار في صنعاء

السعودي

شراء 140

بيع 141

الدولار

شراء 537

بيع 540