روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر البنك المركزي اليمني يثبت سعر الصرف رسميًا بعد ساعات شهدت مضاربة كبيرة بالعملة (سعر الصرف الرسمي) الكشف رسميًا عن هوية قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومة صنعاء.. 12 مسؤولاً بينهم 9 وزراء (الأسماء) بيان: الحوثيون يختطون 11 من موظفي الأمم المتحدة يوم أمس ويصادرون ممتلكات تابعها لها من داخل الدائرة الضيقة.. تفاصيل صادمة عن اختراق الحوثيين زلزال كارثي.. أفغانستان تحت الأنقاض ومئات القتلى في كارثة تهز المنطقة صاروخ غامض يهزّ البحر الأحمر… هل دخلت الحرب مرحلة جديدة نزوح جماعي، قصف مدمر، ومعركة كسر عظم بين الجيش والدعم السريع الفضة تتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى منذ 2011 بدعم توقعات خفض الفائدة صدمة دولية.. احتجاز أمميين في اليمن يفجر غضب غوتيريش
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهدافها ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي، فيما قالت شركة بريطانية مختصة بالأمن البحري إن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها.
واعلن الحوثيون، صباح اليوم الإثنين، استهداف سفينة "SCARLET RAY" النفطية الإسرائيلية شمالي البحرِ الأحمر، بصاروخ باليستي، وقالت أنها تعرضت لإصابة مباشرة.
من جهتها، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية يوم أمس، إن مقذوف سقط قرب سفينة تحمل علم ليبيريا على بعد 40 ميلا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية، مع سماع دوي انفجار قوي دون إصابات بين الطاقم، مشيرة الى ان السفينة واصلت رحلتها فيما تواصل السلطات التحقيق.
بدورها، أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ان السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع ''السعودية'' في البحر الأحمر، ملكيتها لإسرائيل وترفع علم ليبيريا.