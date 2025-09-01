روايات حول الهجوم الأخير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهدافها ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي، فيما قالت شركة بريطانية مختصة بالأمن البحري إن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها.

واعلن الحوثيون، صباح اليوم الإثنين، استهداف سفينة "SCARLET RAY" النفطية الإسرائيلية شمالي البحرِ الأحمر، بصاروخ باليستي، وقالت أنها تعرضت لإصابة مباشرة.

من جهتها، ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية يوم أمس، إن مقذوف سقط قرب سفينة تحمل علم ليبيريا على بعد 40 ميلا جنوب غرب مدينة ينبع السعودية، مع سماع دوي انفجار قوي دون إصابات بين الطاقم، مشيرة الى ان السفينة واصلت رحلتها فيما تواصل السلطات التحقيق.

بدورها، أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري ان السفينة التي تعرضت لحادثة جنوب غربي ينبع ''السعودية'' في البحر الأحمر، ملكيتها لإسرائيل وترفع علم ليبيريا.