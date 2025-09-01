الكشف رسميًا عن هوية قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حكومة صنعاء.. 12 مسؤولاً بينهم 9 وزراء (الأسماء)

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 703

كشف الحوثيون أخيراً أسماء 12 قتيلاً سقطوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم بصنعاء يوم الخميس الماضي، بينهم 9 وزراء في حكومة صنعاء (غير المعترف بها)، الى جانب رئيسها الرهوي، إضافة الى مدير وسكرتير مكتب رئاسة الوزراء.

وتكتم الحوثيون ليومين عن نتائج الغارة التي استهدفت، عصر الخميس الماضي، اجتماعا لحكومة الرهوي داخل فلة في منطقة حدة، قبل إن يعلنوا مقتل الرهوي ومجموعة من الوزراء، دون الإفصاح عن هويتهم.

ومع مراسيم تشييع جرت اليوم بميدان السبعين، كشفت الجماعة عن اسماء القتلى وعددهم 12 مسئولاً، وهم:

-أحمد غالب ناصر الرهوي – رئيس الوزراء

-جمال أحمد علي عامر – وزير الخارجية والمغتربين

-هاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين – وزير الإعلام

-معين هاشم المحاقري – وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار

-مجاهد أحمد عبدالله علي _ وزير العدل.

-رضوان علي علي الرباعي – وزير الزراعة والثروة السمكية

-علي سيف محمد حسن – وزير الكهرباء والطاقة والمياه

-محمد علي أحمد المولد – وزير الشباب والرياضة

-علي قاسم حسين اليافعي – وزير الثقافة والسياحة

-سمير محمد أحمد باجعاله – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

-محمد قاسم محمد الكبسي – مدير مكتب رئاسة الوزراء

-زاهد محمد العمدي سكرتير مجلس الوزراء

وتسببت الغارة الإسرائيلية بإصابة عدد آخر من المسؤولين، بجروح متوسطة وخطيرة، لم يعرف هويتهم ووضعهم الصحي حتى الآن.