بيان: الحوثيون يختطون 11 من موظفي الأمم المتحدة يوم أمس ويصادرون ممتلكات تابعها لها

كشف بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن اختطاف الحوثيين، 11 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، يوم أمس.
وقال غوتيريش في بيان- اطلع عليه محرر مأرب برس: ''أدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت يوم الأحد، ٣١ آب/أغسطس، ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن''.
كما أدان اقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، فضلا عن محاولات اقتحام مبان أخرى تابعة للأمم المتحدة في صنعاء.
وأضاف: إن استمرار هذا النمط من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.
وطالب غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين اليوم، وكذلك عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية الذين احتُجزوا تعسفا منذ حزيران/يونيو 2024، وأولئك الذين ما زالوا محتجزين منذ عامي 2021 و2023. وقال إن استمرار احتجازهم التعسفي أمر لا يمكن القبول به.