زلزال كارثي.. أفغانستان تحت الأنقاض ومئات القتلى في كارثة تهز المنطقة

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 273

في كارثة جديدة ضربت أفغانستان، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية عن سقوط ما لا يقل عن 622 قتيلًا إثر زلزال مدمّر بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وقع شرق البلاد قرب الحدود مع باكستان.

الزلزال الذي هزّ الأرض بعمق لا يتجاوز 8 كيلومترات في ولاية ننجرهار، خلّف دمارًا واسعًا، فيما تكافح فرق الإنقاذ وسط تضاريس وعرة للعثور على ناجين بين الركام.

الأمم المتحدة عبّرت عن "حزن عميق" مؤكدة أن فرقها في الميدان لتقديم المساعدات الطارئة، بينما تتصاعد المخاوف من ارتفاع عدد الضحايا في ظل ضعف الإمكانيات وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة.

أفغانستان، التي تقع على ملتقى الصفائح التكتونية، تُعد واحدة من أكثر دول العالم عرضةً للزلازل المميتة، لتبقى تحت شبح كوارث طبيعية متكررة تحصد الأرواح في صمت مرعب.