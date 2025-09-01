صاروخ غامض يهزّ البحر الأحمر… هل دخلت الحرب مرحلة جديدة

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 433

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت ناقلة نفط إسرائيلية تُدعى "SCARLET RAY" شمال البحر الأحمر صباح الاثنين 1 سبتمبر 2025.

وبحسب بيان الحوثيين، فقد أصابت الصواريخ الباليستية السفينة إصابة مباشرة، في خطوة قالوا إنها تأتي "نصرة لغزة ورداً على الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين"، مؤكدين استمرارهم في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي.

الجماعة شددت على أن استهداف السفينة ليس سوى إشارة تحذيرية بأن عملياتها العسكرية ستتوسع لتشمل أهدافاً داخل إسرائيل ذاتها، مشيرة إلى أن الهجمات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أكدت شركة أمنية بريطانية أن الناقلة المستهدفة تعود بالفعل لجهة إسرائيلية، وكانت تبحر قبالة السواحل السعودية لحظة الضربة، ما يزيد من حساسية المشهد الإقليمي واحتمالات التصعيد في واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم.