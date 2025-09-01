نزوح جماعي، قصف مدمر، ومعركة كسر عظم بين الجيش والدعم السريع الفضة تتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى منذ 2011 بدعم توقعات خفض الفائدة صدمة دولية.. احتجاز أمميين في اليمن يفجر غضب غوتيريش برايتون يُسقط السيتي في اللحظات القاتلة ويُشعل الدوري الإنجليزي الزفاف الأحمر.. تفاصيل خطة الموساد لتصفية النخبة الإيرانية إعادة هندسة الدور النسائي في أجهزة الأمن: شرطة مأرب تطلق تدريباً حقوقيا منتخبنا يظفر بأول ثلاث نقاط في كأس الخليج للشباب بفوز مستحق على قطر 1-0 مأرب تتحرك لحماية صحة المواطنين: إغلاق 10 منشآت طبية ومصادرة أدوية مهربة ومنتهية أكثر من 50 ألف شريحة جديدة (عدن نت فورجي) متاحة للبيع في 4 محافظات اغتيال أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة برصاص مسلحين مجهولين
في تطور مفاجئ هز أروقة الأمم المتحدة، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ"الاعتقالات التعسفية" التي نفذتها جماعة الحوثيين في اليمن، بعد أن احتجزت 11 موظفاً أممياً في ظروف غامضة، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
غوتيريش شدد في بيانه على أن ما جرى يمثل تعدياً خطيراً على القوانين الدولية، خاصة بعد ورود تقارير عن الاستيلاء على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة واقتحام مرافق برنامج الغذاء العالمي بالقوة.
الأمم المتحدة أعادت التذكير بأن عمليات احتجاز مماثلة حدثت العام الماضي، حين تم اعتقال أكثر من عشرة موظفين بينهم نساء، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد أزمة إنسانية وقانونية معقدة في مناطق سيطرة الحوثيين.
الغموض يلف مصير المحتجزين، فيما يترقب العالم رد الحوثيين على هذه الضغوط الدولية المتصاعدة.