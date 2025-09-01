صدمة دولية.. احتجاز أمميين في اليمن يفجر غضب غوتيريش

الإثنين 01 سبتمبر-أيلول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

في تطور مفاجئ هز أروقة الأمم المتحدة، أدان الأمين العام أنطونيو غوتيريش ما وصفه بـ"الاعتقالات التعسفية" التي نفذتها جماعة الحوثيين في اليمن، بعد أن احتجزت 11 موظفاً أممياً في ظروف غامضة، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.

غوتيريش شدد في بيانه على أن ما جرى يمثل تعدياً خطيراً على القوانين الدولية، خاصة بعد ورود تقارير عن الاستيلاء على ممتلكات تابعة للأمم المتحدة واقتحام مرافق برنامج الغذاء العالمي بالقوة.

الأمم المتحدة أعادت التذكير بأن عمليات احتجاز مماثلة حدثت العام الماضي، حين تم اعتقال أكثر من عشرة موظفين بينهم نساء، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد أزمة إنسانية وقانونية معقدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

الغموض يلف مصير المحتجزين، فيما يترقب العالم رد الحوثيين على هذه الضغوط الدولية المتصاعدة.