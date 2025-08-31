برايتون يُسقط السيتي في اللحظات القاتلة ويُشعل الدوري الإنجليزي

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

في ليلة كروية مثيرة، خطف برايتون آند هوف ألبيون فوزًا دراماتيكيًا من ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل براجان جرودا هدف الانتصار قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، ليُلحق بالسيتي هزيمته الثانية على التوالي.

السيتي افتتح التسجيل عبر نجمه النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 34، بعد مجهود فردي رائع راوغ فيه اثنين من مدافعي برايتون وسدد من مسافة قريبة، رافعًا رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم.

لكن برايتون عاد إلى اللقاء في الشوط الثاني، بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء إثر اصطدام الكرة بذراع ماتيوس نونيس، ليسددها المخضرم جيمس ميلنر بنجاح في الدقيقة 67، محققًا رقمًا تاريخيًا كأكبر لاعب يسجل من نقطة الجزاء في البريميرليغ بعمر 39 عامًا و239 يومًا.

وفي ظل اندفاع برايتون وسيطرته المتزايدة، نجح جرودا في كسر مصيدة التسلل، وتجاوز الحارس جيمس ترافورد، ليضع الكرة في الشباك ويقلب موازين اللقاء، مانحًا فريقه فوزًا ثمينًا يُربك حسابات السيتي في بداية الموسم.