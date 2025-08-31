إعادة هندسة الدور النسائي في أجهزة الأمن: شرطة مأرب تطلق تدريباً حقوقيا

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بهدف رفع كفاءة العنصر النسائي في الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، نظم فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة اليوم، دورة تدريبية لمنتسبات الشرطة النسائية حول مبادئ حقوق الإنسان وآليات حماية المرأة، بالتعاون مع إدارة شرطة المحافظة.

وخلال افتتاح الدورة، أكد العميد الركن نجيب الناصر، مساعد مدير عام شرطة مأرب لشؤون الشرطة، أن تأهيل كوادر الشرطة النسائية بات ضرورة ملحّة لتعزيز دورهن في الجوانب الوقائية والتوعوية والتحقيقات الجنائية، مشددًا على أهمية تفعيل إدارة حماية الأسرة والأحداث كركيزة أساسية في خدمة المجتمع.

من جهتها، أوضحت سعداء عقار، مديرة فرع اللجنة الوطنية للمرأة، أن الدورة تهدف إلى تمكين المشاركات من اكتساب معارف قانونية ومهارات عملية في مجال حقوق الإنسان، بما يعزز قدرتهن على حماية المرأة والأسرة، ونشر ثقافة الحقوق في المجتمع المحلي.

كما اعتبرت النقيب سميرة غالب، مديرة إدارة حماية الأسرة والأحداث بشرطة مأرب، أن هذه الدورة تمثل نقلة نوعية في تطوير قدرات الشرطة النسائية، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، مؤكدة أن تمكين المرأة في القطاع الأمني هو جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي.

وتأتي هذه الدورة في ظل تزايد الحاجة إلى كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع قضايا المرأة والأسرة، وسط تحديات أمنية واجتماعية متصاعدة تتطلب استجابة مهنية وإنسانية متكاملة.