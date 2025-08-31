عاجل.. منتخبنا يظفر بأول ثلاث نقاط في كأس الخليج للشباب بفوز مستحق على قطر 1-0

آخر الاخبار

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص
حقق منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الأحد فوزاً مهماً على نظيره القطري، بهدف دون رد، سجله اللاعب مختار موفق في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وبدأ المنتخب اليمني، المباراة، مهاجماً، وسنحت للاعبين عدة فرص خلال الشوطين.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كبيرا من الجانب اليمني.

بهذه النتيجة حصد منتخب اليمن أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الخليج للشباب (تحت سن 20 عاما) الجارية في أبها السعودية، ليبقي على حظوظه في التأهل الى الدور الثاني.

ويلعب منتخبنا مباراة حاسمة يوم الأربعاء القادم، مع منتخب الكويت الساعة 4:30 عصراً.

وكان المنتخب اليمني، قد خسر المباراة الأولى امام السعودية بنتيجة 1-0.

