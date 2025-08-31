إعادة هندسة الدور النسائي في أجهزة الأمن: شرطة مأرب تطلق تدريباً حقوقيا عاجل.. منتخبنا يظفر بأول ثلاث نقاط في كأس الخليج للشباب بفوز مستحق على قطر 1-0 مأرب تتحرك لحماية صحة المواطنين: إغلاق 10 منشآت طبية ومصادرة أدوية مهربة ومنتهية أكثر من 50 ألف شريحة جديدة (عدن نت فورجي) متاحة للبيع في 4 محافظات اغتيال أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة برصاص مسلحين مجهولين نحو 2 مليون و700 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد الصين تكشف أوراقها السرية في سباق حرب الذكاء الاصطناعي: مصانع جديدة ورقائق محلية في مواجهة الحظر الأمريكي وزارة لدفاع الإسرائيلية تتوعد الحوثيين: نحن من يقرر متى تنتهي الحرب وضربتنا الماضية مجرد بداية اليمن يطرق أبواب التكنولوجيا الصينية لتحديث قطاعه الصناعي: ووزير الصناعة يستكشف مصانع الذكاء الصناعي في نينغشيا حكومة بلا حصانة... وقيادة بلا أمن: كيف اخترقت إسرائيل واجهة الحوثي؟
حقق منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الأحد فوزاً مهماً على نظيره القطري، بهدف دون رد، سجله اللاعب مختار موفق في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.
وبدأ المنتخب اليمني، المباراة، مهاجماً، وسنحت للاعبين عدة فرص خلال الشوطين.
وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كبيرا من الجانب اليمني.
بهذه النتيجة حصد منتخب اليمن أول ثلاث نقاط في بطولة كأس الخليج للشباب (تحت سن 20 عاما) الجارية في أبها السعودية، ليبقي على حظوظه في التأهل الى الدور الثاني.
ويلعب منتخبنا مباراة حاسمة يوم الأربعاء القادم، مع منتخب الكويت الساعة 4:30 عصراً.
وكان المنتخب اليمني، قد خسر المباراة الأولى امام السعودية بنتيجة 1-0.