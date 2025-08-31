مأرب تتحرك لحماية صحة المواطنين: إغلاق 10 منشآت طبية ومصادرة أدوية مهربة ومنتهية

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

في خطوة رقابية حازمة، أغلق مكتب الصحة العامة والسكان وفرع الهيئة العليا للأدوية بمحافظة مأرب، يوم امس، عشرة منشآت طبية وصيدلانية مخالفة في مركز مديرية الوادي، وصادر كميات من الأدوية المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية، ضمن حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع السلطة المحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في اليوم الأول من حملة تفتيش واسعة تهدف إلى ضبط السوق الدوائي، وضمان التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، بما في ذلك الأسعار المعتمدة والاشتراطات الصحية، وفق ما أكده الدكتور أحمد العبادي، مدير مكتب الصحة بالمحافظة.

وأوضح العبادي أن الحملة ستستمر بشكل يومي، وأن أي منشأة تُخالف اللوائح ستُحال مباشرة إلى القضاء، مشددًا على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

من جهته، أشار الدكتور عادل القردعي، مدير فرع الهيئة العليا للأدوية، إلى أن الحملة أسفرت عن تحريز كميات كبيرة من الأدوية غير الصالحة، وإغلاق عدد من الصيدليات التي ارتكبت مخالفات جسيمة. وأكد أن إعادة فتح هذه المنشآت لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط القانونية وتوقيع تعهدات بعدم تكرار المخالفات.

وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين، وسط دعوات لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل كافة المديريات والمراكز الطبية في المحافظة.