أكثر من 50 ألف شريحة جديدة (عدن نت فورجي) متاحة للبيع في 4 محافظات

أطلقت وزارة الاتصالات في عدن، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من خدمة الإنترنت "عدن نت 4G"، متيحة للمواطنين أكثر من 50 ألف شريحة جديدة للتسجيل والاستخدام في عدن وأبين ولحج وحضرموت.
وأوضح القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، واعد باذيب، أن هذه التوسعة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الخدمة، مؤكداً أن الشركة تستعد لمرحلة ثالثة وشيكة، ورابعة قيد الإعداد، وخامسة في الطريق، بهدف إيصال الخدمة إلى مختلف المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأشار باذيب إلى أن الخطة الوطنية تستهدف تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الاعتماد على شبكة اتصالات آمنة وموثوقة بعيداً عن سيطرة الحوثيين، مع العمل على تقوية الخدمة في عدن والمكلا وسيئون.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية للاتصالات وتمكين المواطنين والمؤسسات من الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة "عدن نت"، منصور الوليدي، إن الفرق الفنية استكملت أعمال التوسعة للأبراج ومراكز الخدمة، تمهيداً لبدء المبيعات المباشرة للشرائح الجديدة، داعياً المواطنين لمتابعة الإعلانات الرسمية حول آليات البيع ونقاط التوزيع.