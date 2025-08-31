اغتيال أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة برصاص مسلحين مجهولين

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قُتل الشيخ مهدي بن صالح كباس، أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة، عصر السبت، برصاص مسلحين مجهولين في منطقة آل عقاب بمديرية سحار، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط القبلية والاجتماعية بالمحافظة.

وبحسب مصادر محلية، أطلق المسلحون النار مباشرة على الشيخ كباس أثناء مروره في المنطقة، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار. وسارعت عناصر تابعة لجماعة الحوثي إلى موقع الحادثة، ونقلت جثمانه بحجة فتح تحقيق، وسط اتهامات شعبية بضلوع الجماعة في الجريمة.

ويُعد الشيخ كباس من الشخصيات القبلية البارزة التي لعبت دورًا محوريًا في حل النزاعات المحلية وقيادة جهود الصلح، ما أكسبه احترامًا واسعًا بين أبناء صعدة وسحار على وجه الخصوص.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد حوادث الاغتيال التي تستهدف رموزًا اجتماعية وقبلية في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط فوضى أمنية متزايدة وانفلات واضح في ضبط الجناة.

وجهاء قبليون ومواطنون في صعدة عبّروا عن إدانتهم للجريمة، مطالبين بكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين، مؤكدين أن استهداف الشخصيات المستقلة يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع الأمني وتضييق مساحة العمل الاجتماعي الحر.

من هو الشيخ مهدي بن صالح كباس؟

كان الشيخ مهدي كباس أحد أبرز وجهاء مديرية سحار في محافظة صعدة، يحظى باحترام واسع بين أبناء القبائل في المنطقة.

دور اجتماعي متميز

اشتهر بدوره في التوسط لحل النزاعات القبلية وقيادة جهود الصلح بين القبائل. هذا الدور أكسبه مكانة مرموقة ومصداقية كبيرة داخل المجتمع المحلي.