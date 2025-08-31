نحو 2 مليون و700 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

بدأ اليوم الأحد، العام الدراسي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، حيث توجه نحو مليوني وسبعمائة ألف طالب وطالبة إلى المدارس.

ودشن وزير التربية والتعليم، طارق العكبري، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦م في مدارس العاصمة المؤقتة عدن وفقاً للتقويم الوزاري.

وفي التدشين طاف الوزير العكبري والمحافظ لملس بمدرستي الفقيد عبدالله هاشم النموذجية للتعليم الأساسي، وثانوية عبدالباري قاسم للبنات في مديرية خور مكسر..مستمعين من مدير مكتب التربية والتعليم بعدن الدكتورة نوال جواد، على مستوى سير انطلاق العملية التربوية والتعليمية في يومها الاول، ومدى انتظام التزام الإدارات المدرسية والمعلمين بالتقويم المدرسي.

وعقب التدشين التقى الوزير العكبري والمحافظ لملس، الإدارات المدرسية والمعلمين، واستمعا منهم إلى احتياجات التعليم والصعوبات والتحديات وضرورة توفيرها.

وأكد وزير التربية، على اهمية النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد..مشيراً إلى متابعة وحرص دولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك وتوجيهاته الحثيثة على انطلاق العام الدراسي الجديد في موعده المحدد باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وضمان المستقبل.. مشددا على مدراء الإدارات المدرسية بالانضباط الوظيفي والالتزام بالتقويم المدرسي.

من جهته أعرب وزير الدولة محافظ عدن، عن سعادته بعودة الطلاب إلى التعليم..مجدداً حرص قيادة السلطة المحلية على استقرار الأوضاع التربوية والتعليمية في عدن.