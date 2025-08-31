وزارة لدفاع الإسرائيلية تتوعد الحوثيين: نحن من يقرر متى تنتهي الحرب وضربتنا الماضية مجرد بداية

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 230

في تصعيد غير مسبوق، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت، أن طيران الاحتلال نفذ ضربة "ساحقة" استهدفت كبار القادة السياسيين والعسكريين في جماعة الحوثي، مؤكدًا أن العملية تمثل "بداية فقط"، وأن إسرائيل هي من "يقرر متى تنتهي الحرب".

الغارة الجوية التي نُفذت مساء الخميس في العاصمة صنعاء، أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، أثناء اجتماع داخلي لتقييم أداء الحكومة. مصادر محلية أكدت أن الغارة استهدفت منزلاً في شارع صفر بمنطقة حدة، وسط تعتيم إعلامي وطوق أمني فرضته الجماعة على موقع الحدث.

القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، نعى الرهوي ورفاقه، متوعدًا إسرائيل بالرد، ومؤكدًا أن ما وصفه بـ"العدو الغادر" لن يفلت من الثأر، وأن الجماعة ستحوّل الجراح إلى نصر. وقال المشاط إن الغارة كانت "ضربة حظ"، مشددًا على أن القوات الحوثية لا تزال في موقع الاقتدار.

في المقابل، نفت جماعة الحوثي عبر تصريحات رسمية صحة ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن استهداف قيادات في صنعاء، رغم اعترافها بمقتل الرهوي وعدد من الوزراء في بيان لاحق.

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن خطة الاغتيالات صُدّق عليها مطلع الأسبوع الجاري من قبل وزير الدفاع ورئيس الأركان، وتم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عليها عبر "الخط الأحمر"، في مؤشر على أن العملية كانت جزءًا من استراتيجية عسكرية موسعة.