اليمن يطرق أبواب التكنولوجيا الصينية لتحديث قطاعه الصناعي: ووزير الصناعة يستكشف مصانع الذكاء الصناعي في نينغشيا

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس

في إطار توجه الحكومة اليمنية للاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي، زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عددًا من الشركات الصناعية الكبرى في مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية في الصناعات الثقيلة.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في مصانع متخصصة بصناعة المحامل الدقيقة، وأنظمة الحركة الذكية، والمعدات الصناعية المتقدمة المستخدمة في الطيران والطاقة والسيارات، حيث يتم دمج تقنيات الذكاء الصناعي والروبوتات في خطوط الإنتاج، بما يعكس تحولًا نوعيًا في الصناعة الصينية.

وأشاد الوزير الأشول بالتطور التكنولوجي الذي حققته الشركات الصينية، مؤكدًا أن هذه الابتكارات تمثل مستقبل الصناعات الثقيلة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية للصين نحو التنمية المستدامة.

وأوضح أن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذه الزيارة إلى بناء شراكات صناعية فاعلة، والاستفادة من التجربة الصينية في تطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل مبادرة "الحزام والطريق" التي تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والطاقة والموانئ.