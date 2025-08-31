اغتيال أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة برصاص مسلحين مجهولين نحو 2 مليون و700 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد الصين تكشف أوراقها السرية في سباق حرب الذكاء الاصطناعي: مصانع جديدة ورقائق محلية في مواجهة الحظر الأمريكي وزارة لدفاع الإسرائيلية تتوعد الحوثيين: نحن من يقرر متى تنتهي الحرب وضربتنا الماضية مجرد بداية اليمن يطرق أبواب التكنولوجيا الصينية لتحديث قطاعه الصناعي: ووزير الصناعة يستكشف مصانع الذكاء الصناعي في نينغشيا حكومة بلا حصانة... وقيادة بلا أمن: كيف اخترقت إسرائيل واجهة الحوثي؟ تهديدات اسرائيلية جديدة باغتيال قادة حوثيين.. نقل اجتماعات حكومة الاحتلال والكابينت الى مكان سري اسرائيل تدعي اغتيال أبو عبيدة الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟
في إطار توجه الحكومة اليمنية للاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير القطاع الصناعي، زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عددًا من الشركات الصناعية الكبرى في مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، والاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية في الصناعات الثقيلة.
وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في مصانع متخصصة بصناعة المحامل الدقيقة، وأنظمة الحركة الذكية، والمعدات الصناعية المتقدمة المستخدمة في الطيران والطاقة والسيارات، حيث يتم دمج تقنيات الذكاء الصناعي والروبوتات في خطوط الإنتاج، بما يعكس تحولًا نوعيًا في الصناعة الصينية.
وأشاد الوزير الأشول بالتطور التكنولوجي الذي حققته الشركات الصينية، مؤكدًا أن هذه الابتكارات تمثل مستقبل الصناعات الثقيلة، وتعكس الرؤية الاستراتيجية للصين نحو التنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذه الزيارة إلى بناء شراكات صناعية فاعلة، والاستفادة من التجربة الصينية في تطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل مبادرة "الحزام والطريق" التي تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والطاقة والموانئ.