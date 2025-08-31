حكومة بلا حصانة... وقيادة بلا أمن: كيف اخترقت إسرائيل واجهة الحوثي؟

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عدنان الجبرني

عدد القراءات 410

تعد الضربة الاسرائيلة الاسرائيلة المباغتة التي استهدفت حكومة الحوثيين يوم الخميس 28 اغسطس حدثاً مفصلياً.. لكن هل تعد هذه الضربة اختراق اسرائيلي استثنائي؟ ولماذا كان المجتمعون صيداً سهلاً؟ وما هي تبعاته على الجماعة؟ وأخيراً كيف سيكون الرد الحوثي؟

في هذا السرد الموجز سوف نحاول نقاش التساؤلات للوصول الى إحاطة للصورة الأوسع للحدث..

أولاً: هل الضربة اختراق استثنائي وإنجاز أمني اسرائيلي؟

اختارت اسرائيل هدفاً سهلاً لكنه ذو صدى معنوي كبير في اتجاهين سواء للداخل الاسرائيلي والرأي العام الخارجي المؤيد لها، أو فيما يخص وقعه على الحوثيين وقد أحدثت الضربة ارباكا اكثر من المتوقع في صفوف الجماعة وسلطتها بالذات خاصة خلال الايام الثلاثة التالية للضربة وكشفت وهن الترتيبات الخاصة بحالات الطوارئ، لكن استهداف حكومة الجماعة وقتل نصفها وإصابة النصف الآخر كان أمراً متاحاً وممكنا، لأن الأشخاص أنفسهم يجتمعون بشكل دائم عدة مرات اسبوعياً في أماكن بعضها معروفة، ولا يشكل معظم المستهدفين قيمة أو وزنا في منظومة الجماعة ولذلك لم يتوقعوا استهدافهم. وبناء عليه فهذا الاستهداف ليس إنجازا ذو قيمة استخباراتية عالية لاسرائيل او علامة على تمكنها على تجاوز شفرة الحوثيين، لأن الضرر لم يصب البنية العميقة للجماعة وإنما أصاب (واجهة) الجانب الإداري فيها، وبالتالي تَعرّض الحوثيون لضربة قاسية لكنها ليست ضربة قاصمة، ويظل الاختبار الفعلي في القدرة على تحقيق اختراق نحو العسكريين وهو ما لم تنجح فيه اسرائيل مثلا في آخر محاولتين لاستهداف رئيس أركان قوات الجماعة "الغماري"، او غيره من القيادات العليا والمؤثرة، أو على الأقل لم تستطع الجزم بنتائج استهدافه، وعلى كل حال يمكن وصف الضربة بأنها تعكس "الجرأة" الاسرائلية، أكثر مما تعكس "التفوق الاستخباري".

وهناك جانب من العملية يمكن القول انه حالة من عدم التسامح الاسرائيلي مع اي هجمات حوثية جديدة وأن هناك ثمن قاس سيكون على الحوثي الاستعداد لدفعه وليس مهما نوعية الثمن. المهم اشعال حرائق هائلة كما تفعل منذ عام في ملاحقة أهداف ذو دخان عريض وقاتم، ولعل المغزى الدعائي والنفسي أحد محفزات اسرائيل نحو عملية مثل هذه.

ثانيا: لماذا لم يتوقع المستهدفون أنفسهم باحتمالية قصفهم ولم تلزمهم الجماعة باجراءاتها الاحترازية مثل بقية قطاعاتها؟

من المعلوم أن جماعة الحوثي لديها بروتوكول أمني صارم لقادتها الرئيسين سواء في المقرات أو الحركة او الاتصالات او أسلوب العمل، ويسري ذلك بشكل ملزم على كافة قيادات قطاعاتها المختلفة (عسكري وأمني وتعبوي ومالي) لكنها لم تكن تعير هذه الحكومة أي اعتبار لناحية سلامتها - رغم عناية عبدالملك مباشرة بها وبتوليفتها لتحقيق التطهير الجذري والتوازن الداخلي حتى الضعاف فيها كان وجودهم لغاية من نوع ما-، وكانوا يتحركون جماعات وفرادى بحماية عادية وأماكن معروفة ويحضرون فعاليات عامة يومية! وحتى هؤلاء الاشخاص لم يتخذوا اجراءات ذاتية.. وهذا له عدة اسباب:

- الجماعة تعتبرهم بالاساس "واجهة" لما تسميه في هياكلها الداخلية "القطاع الاداري" -عدا اربعة تقريبا- ويدار الأغلب عبر رجال ظل، هم مسؤولي الملفات بالجماعة ومكتب عبدالملك، ولذلك لم يكن وزيرا الداخلية والدفاع يحضران الاجتماعات المقررة الا في حالات نادرة، واضافة لهما فهناك ايضا اثنين آخرين من الوزراء مهمين فقط، هما محمد المداني وحسن الصعدي المقربين من زعيم الجماعة ( لم يتأكد مقتلهما حتى كتابة المقالة)، وإدخالهم الى الحكومة كان بهدف تأهيلهم لتولي رئاستها مستقبلا، وبالتأكيد هناك اشخاص تنظيميين آخرين في الحكومة أتت بهم الجماعة لكن يمكن تعويضهم رغم الخسارة.

- الاشخاص أنفسهم يعرفون أنهم غير مهمين خاصة رئيس حكومة الجماعة أحمد الرهوي الذي كان دوره شكليا، لذلك كان أغلبهم مطمئنون لعدم وجود ما يبرر قتلهم جميعا، واذا ارادت اسرائيل قتل المهمين منهم فهي تعرف كيف تصل اليهم.

- اسرائيل لعبت مع الحوثي ذات اللعبة التي سبق واختبرتها مع حزب الله وايران؛ مناورات محدودة وقواعد اشتباك متوهمة ثم في لحظة معينة تخرج عن هذه القواعد وتضرب ضربتها. ولذلك جاء هذا الاستهداف بعد سنة كاملة من الضربات الاسرائيلية على موانئ ومطارات ومحطات واهداف عادية مما خلق شعورا لدى الجماعة بان اسرائيل تركز على البنى التحتية للموارد وكذلك العسكريين وهؤلاء يتخذون ترتيبات احترازية.

- أما العُقدة الأهم باعتقادي فهو أن جماعة الحوثي خلال آخر شهرين كانت منشغلة بالداخل وقمع من لا يؤيد الجماعة حتى لو لم ينشط ضدها، وصار اطلاق الصواريخ الى اسرائيل مناط بفريق صغير مرتبط بالمحور، بينما جسد الجماعة القيادة العليا والجهاز الأمني والتعبوي كله منشغل بالداخل، تم اعتقال المئات من أعضاء وكوادر الاصلاح مطلع يوليو، وفي آخره بدأت بالمؤتمر علنا ثم القبائل وحمير الأحمر فضلا عن الاعداد المتسارع لشن عملية عسكرية ضد قوات الحكومة الشرعية اليمنية في مأرب والمخا خلال الاسابيع القادمة، وبعد الضربة ليس من المؤكد انصرافها عن هذا الأمر، لذلك لم تكن اسرائيل هي الخطر الأكبر في تفكير دماغ الجماعة وصار قيادات الجماعة حتى العسكريين يتحركون بشكل أكبر مما سبق وانقادت الجماعة وراء هوسها بمن تسميهم الخونة والعملاء والمنافقين والمرتزقة (ومجموع هذه الاوصاف الحوثي = الشعب اليمني طله ماعدا الحوثة العقائديين) وهذا ليس كلاما دعائيا وإنما توصيف حالة بشكل مهني صرف.

ثالثا: ما هي تبعات الضربة على الجماعة؟

لاشك أن هذه الضربة ستجعل كل الجماعة في حالة قلق وعدم استقرار، وستضطرهم لتعميم اجراءات أمنية لكل القطاعات وهذا سوف يشكل عبئا كبيراً ويضاعف عزلة الجماعة ويباعد المسافات بين كتلها الاساسية ومؤسساتها، وهذا الأمر بقدر ما يوفر حماية من الاستهدافات الجماعية ويحول دون الاهداف السهلة لاسرائيل، بقدر ما يوفر ايضا فُرصا لفهم أنماط الجماعة ويتيح مفاصل لاختراقها خاصة تقنيا.

وربما تكون عملية تعويضهم غير يسيرة، وقد تعيد العملية فتح باب التوازنات والكتل داخل الجماعة بشكل يتسبب في إعاقة دائمة في القطاع الذي يعتقد عبدالملك الحوثي بأنه نقطة ضعف الجماعة.

بالاضافة الى ذلك سيرتفع منسوب عدوانية الجماعة ضد المواطنين في مناطق سيطرتها، وتندفع لارهاق المجتمع بالدعاية والترهيب والاتهامات بالعمالة والتجسس وتضيف الالاف الى السجون بالاشتباه، ( منذ بداية العام اعتقلت الجماعة الاف المواطنين الابرياء، وسجونها ممتلئة في كل المحافظات). رغم أن اسرائيل تعتمد على تفوقها التقني أكثر من المصادر البشرية خاصة فيما سبق من الضربات كونها تصيب اهدافا عامة معروفة.

وهذه الاجراءات بالتأكيد سوف تشكل ضغطا أكبر على الجماعة خاصة مالياً ولوجستيا في وقت تعاني فيه من شحة غير مسبوقة في الموارد، ونفس الحال في بقية المحور المثخن بالجراح والمنشغل بترميم اذرعه ومركزه.

رابعا: كيف سيكون الرد الحوثي؟

هذه الضربة لن توقف الحوثي بقدر ما تعزز حافز الصراع الطويل حتى يحصل على قدرات يستطيع من خلالها إحداث ضرر في المقابل؛ ولكن الوقت الذي تحتاج اليه الجماعة لتطوير قدرات أحدث سيكون هو الوقت الذي قد تطور فيه اسرائيل أدواتها للدفاع خاصة امام الصواريخ الانشطارية، التي تعتبر احدث تكنولوجيا ايرانية منقولة الى الجماعة وتسببت بقلق لاسرائيل وهذه الضربة الغير متوقعة هي إحدى نتائج ذلك القلق في تل ابيب.

وفيما يخص الرد على هذه الضربة بذاتها فالمحتمل أن يجمع الحوثي عددا من الصواريخ والمسيرات واطلاقها بشكل متزامن وربما مع صاروخ انشطاري -ان نجح في الاطلاق- لمحاولة احداث ضرر مادي يتجاوز منظومات الاعتراض او أن يهاجم قاعدة قريبة، وايضا سوف يواصل نمطه المعتاد في إطلاق صواريخ بشكل شبه اسبوعي لايقاظ الاسرائيليين نحو الملاجئ بشكل متكرر ليذكرهم بأنه قادر على ابقاء صفارات الانذار تعمل وايذاءهم.

والخلاصة أن هذه المواجهة، ومن خلال هذه ضربة يوم الخميس الماضي، ربما تكون قد أخذت أول خطوة جادة في مسار منفصل من الصراع قد لا يكون مرتبطا بما ستؤول اليه الأمور في غزة.