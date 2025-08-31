اغتيال أحد أبرز وجهاء قبيلة سحار بمحافظة صعدة برصاص مسلحين مجهولين نحو 2 مليون و700 ألف طالب وطالبة يبدأون العام الدراسي الجديد الصين تكشف أوراقها السرية في سباق حرب الذكاء الاصطناعي: مصانع جديدة ورقائق محلية في مواجهة الحظر الأمريكي وزارة لدفاع الإسرائيلية تتوعد الحوثيين: نحن من يقرر متى تنتهي الحرب وضربتنا الماضية مجرد بداية اليمن يطرق أبواب التكنولوجيا الصينية لتحديث قطاعه الصناعي: ووزير الصناعة يستكشف مصانع الذكاء الصناعي في نينغشيا حكومة بلا حصانة... وقيادة بلا أمن: كيف اخترقت إسرائيل واجهة الحوثي؟ تهديدات اسرائيلية جديدة باغتيال قادة حوثيين.. نقل اجتماعات حكومة الاحتلال والكابينت الى مكان سري اسرائيل تدعي اغتيال أبو عبيدة الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن تل أبيب وضعت اليمن في "مرمى الاستهداف"، وتتبع "سياسة ممنهجة" لاغتيال قادة جماعة الحوثي.
والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها (غير معترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي ووزراء؛ جراء قصف إسرائيلي على العاصمة صنعاء الخميس.
وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" المحلية: "وضعنا اليمن في مرمى الاستهداف".
وتابع: "هذه سياسة ممنهجة لضرب البنى التحتية وتنفيذ اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين، بالتوازي مع بناء شراكات مع دول (لم يسمها) تراهم (الحوثيين) أعداءً"، دون إيضاحات.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بنقل اجتماعين مقررين اليوم أحدهما للحكومة الإسرائيلية والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى "مكان سري" على خلفية اغتيالات نفذتها تل أبيب ضد مسؤولين في جماعة "الحوثي" في اليمن.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: "اجتماعات الحكومة والوزراء اليوم ستنتقل إلى مكان محصن وسري بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين".
وأضافت أنه تم إخطار الوزراء بذلك قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماعين.
والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.