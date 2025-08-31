تهديدات اسرائيلية جديدة باغتيال قادة حوثيين.. نقل اجتماعات حكومة الاحتلال والكابينت الى مكان سري

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 430

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأحد، أن تل أبيب وضعت اليمن في "مرمى الاستهداف"، وتتبع "سياسة ممنهجة" لاغتيال قادة جماعة الحوثي.

والسبت، أعلنت الجماعة اغتيال رئيس حكومتها (غير معترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي ووزراء؛ جراء قصف إسرائيلي على العاصمة صنعاء الخميس.

وقال كوهين، في مقابلة مع إذاعة "كول باراما" المحلية: "وضعنا اليمن في مرمى الاستهداف".

وتابع: "هذه سياسة ممنهجة لضرب البنى التحتية وتنفيذ اغتيالات مركّزة ضد الحوثيين، بالتوازي مع بناء شراكات مع دول (لم يسمها) تراهم (الحوثيين) أعداءً"، دون إيضاحات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بنقل اجتماعين مقررين اليوم أحدهما للحكومة الإسرائيلية والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) إلى "مكان سري" على خلفية اغتيالات نفذتها تل أبيب ضد مسؤولين في جماعة "الحوثي" في اليمن.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة: "اجتماعات الحكومة والوزراء اليوم ستنتقل إلى مكان محصن وسري بعد اغتيال رئيس حكومة الحوثيين".

وأضافت أنه تم إخطار الوزراء بذلك قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماعين.

والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.