اسرائيل تدعي اغتيال أبو عبيدة

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 354

ادعى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش استهدف "أبو عبيدة" متحدث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

جاء ذلك في مستهل اجتماع الحكومة، وفقا لموقع "والا" الإخباري العبري، دون تعقيب فوري من حماس ولا كتائب القسام.

وقال نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي استهدف المتحدث باسم كتائب القسام، وننتظر نتائج الهجوم".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية: "لدى إسرائيل مؤشرات تُفيد بأن أبو عبيدة تم تصفيته بالفعل، لكن في هذه المرحلة لا يوجد تأكيد نهائي".

بينما ادعت القناة 14 (خاصة) أنه "تم في إسرائيل تأكيد تصفية أبو عبيدة نهائيا خلال غارة لقواتنا في قطاع غزة".

وذكرت أن أبو عبيدة كان داخل مبنى قرب مخبز في حي الرمال بمدينة غزة لحظة استهدافه.

والسبت، قالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال أبو عبيدة في غارة على منطقة غزة".

وعلى مدار أشهر الإبادة الإسرائيلية في غزة، ظهر أبو عبيدة بين الفينة والأخرى بالصوت والصورة، وأحيانا من خلال تسجيلات صوتية أو بيانات مكتوبة، متحدثا عن "عمليات نوعية" ينفذها مقاتلو حماس ضد الجيش الإسرائيلي.

وتوعد أبو عبيدة أكثر من مرة القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع بمزيد من الخسائر جراء مواصلتها الإبادة، ويعرف عنه أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويتميز باللثام الذي يغطي معظم ملامح وجهه.

حديث نتنياهو عن استهداف أبو عبيدة جاء بعد أن نشرت "القسام" في وقت متأخر مساء السبت صورا ومقاطع مصورة للمرة الأولى لقادتها الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومن بين المنشورة صورهم رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية، ويحيى السنوار الذي انتخب خلفا له، وقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى.