اسرائيل تدعي اغتيال أبو عبيدة الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟ عاجل.. الريال السعودي بـ 250 ريال يمني وفجوة كبيرة بين أسعار البيع والشراء ''أسعار الصرف الآن'' قصف على بناية سكنية بحي الرمال.. إعلام إسرائيلي يدعي استهداف أبو عبيدة واتساب يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي إندونيسيا في قلب الفوضى.. حرائق برلمانية ومظاهرات دامية تهز البلاد محور الشر الجديد.. تحالف روسي–صيني–كوري شمالي يهدد بإسقاط الهيمنة الأمريكية تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن'' ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل
أفادت مصادر في صنعاء بأن عناصر حوثية، بدأت حملة اعتقالات طالت عاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية.
وقالت المصادر إن الحوثيين اقتحموا صباح اليوم الأحد مقر برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، واختطفوا أحد الموظفين.