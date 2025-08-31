الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

أفادت مصادر في صنعاء بأن عناصر حوثية، بدأت حملة اعتقالات طالت عاملين في وكالات أممية ومنظمات دولية.

وقالت المصادر إن الحوثيين اقتحموا صباح اليوم الأحد مقر برنامج الغذاء العالمي بصنعاء، واختطفوا أحد الموظفين.