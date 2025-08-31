ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟

آخر الاخبار

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء
قال الحرس الثوري الإيراني إن من وصفها ''المقاومة في المنطقة ولا سيما في اليمن ستوجّه رداً قويا وموجعا على جريمة صنعاء'' في إشارة الى الهجمات الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس.

وقال في بيان قبل قليل، إن ''استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم بدعم أمريكي يهدد المنطقة والعالم''.

وأضاف: ''نقف إلى جانب شعبي فلسطين واليمن ولن ندخر جهدا في مواجهة الاحتلال الصهيوني''.

والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.

وأعلنت جماعة الحوثي، السبت، مقتل رئيس الحكومة (غير المعترف بها دوليا) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.

