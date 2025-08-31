الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟ عاجل.. الريال السعودي بـ 250 ريال يمني وفجوة كبيرة بين أسعار البيع والشراء ''أسعار الصرف الآن'' قصف على بناية سكنية بحي الرمال.. إعلام إسرائيلي يدعي استهداف أبو عبيدة واتساب يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي إندونيسيا في قلب الفوضى.. حرائق برلمانية ومظاهرات دامية تهز البلاد محور الشر الجديد.. تحالف روسي–صيني–كوري شمالي يهدد بإسقاط الهيمنة الأمريكية تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن'' ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر
أسعار الصرف في عدن ومناطق الحكومة الشرعية،ظهر اليوم الأحد 31 أغسطس 2025:
الريال السعودي
شراء 250
بيع 370
دولار أمريكي
شراء 1164
بيع 1410