آخر الاخبار

الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟ عاجل.. الريال السعودي بـ 250 ريال يمني وفجوة كبيرة بين أسعار البيع والشراء ''أسعار الصرف الآن'' قصف على بناية سكنية بحي الرمال.. إعلام إسرائيلي يدعي استهداف أبو عبيدة واتساب يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي إندونيسيا في قلب الفوضى.. حرائق برلمانية ومظاهرات دامية تهز البلاد محور الشر الجديد.. تحالف روسي–صيني–كوري شمالي يهدد بإسقاط الهيمنة الأمريكية تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن'' ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر

عاجل.. الريال السعودي بـ 250 ريال يمني وفجوة كبيرة بين أسعار البيع والشراء ''أسعار الصرف الآن''

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 1432

أسعار الصرف في عدن ومناطق الحكومة الشرعية،ظهر اليوم الأحد 31 أغسطس 2025:

الريال السعودي

شراء 250

بيع 370

 دولار أمريكي

شراء 1164

بيع 1410

إقراء أيضاً
الحوثيون يقتحمون برنامج الغذاء العالمي ويختطفون موظف
ماذا قال الحرس الثوري عن استهداف إسرائيل حكومة الحوثيين بصنعاء؟
تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن''
ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصري
معتقلون في سجون الأمن والمخابرات الحوثية يواجهون الموت البطيئ
  الحوثيون يقودون حملة قمعية تضرب مديرية حيفان ويقتحمون مسجدها.. اختطافات تعسفية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول