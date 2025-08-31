محور الشر الجديد.. تحالف روسي–صيني–كوري شمالي يهدد بإسقاط الهيمنة الأمريكية

الأحد 31 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في مشهد يعكس تحولات خطيرة في ميزان القوى العالمية، تصطف روسيا والصين وكوريا الشمالية في جبهة واحدة لمواجهة الولايات المتحدة والسعي نحو كسر قبضتها على النظام الدولي.

الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الصديق الوفي"، ظهر معه في مناسبات احتفالية عدة، من تبادل الهدايا إلى حضور العروض العسكرية المهيبة في موسكو وبكين، حيث يتجسد حلمهما المشترك بتشكيل نظام عالمي جديد أقل خضوعًا لواشنطن.

المعادلة أصبحت أكثر خطورة مع دخول كيم جونغ أون على الخط، إذ قدّم أسلحة وآلاف الجنود لدعم حرب بوتين في أوكرانيا، مقابل المال والاعتراف الدولي، ليحصل على مقعد غير مسبوق إلى جانب قوتين نوويتين عملاقتين.

هذا التحالف الثلاثي الطموح لا يهدف فقط إلى إعادة رسم خرائط النفوذ، بل يسعى لتقويض النظام الذي أسسته الولايات المتحدة لعقود، مما يثير تساؤلات مرعبة: هل نحن أمام ولادة نظام عالمي جديد يقلب الموازين ويهدد استقرار الكوكب؟