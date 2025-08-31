إندونيسيا في قلب الفوضى.. حرائق برلمانية ومظاهرات دامية تهز البلاد محور الشر الجديد.. تحالف روسي–صيني–كوري شمالي يهدد بإسقاط الهيمنة الأمريكية تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن'' ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر معتقلون في سجون الأمن والمخابرات الحوثية يواجهون الموت البطيئ السينما السعودية تكسر حاجز النصف مليار في 7 أشهر.. موسم العيد يشعل الإيرادات الحوثيون يقودون حملة قمعية تضرب مديرية حيفان ويقتحمون مسجدها.. اختطافات تعسفية لماذا تكتم الحوثيون على ضحاياهم التي طالت قيادات عليا بسبب الغارات الإسرائيلية؟ عاجل: الحوثيون يعلنون في بيان رسمي مقتل رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزراء
في مشهد يعكس تحولات خطيرة في ميزان القوى العالمية، تصطف روسيا والصين وكوريا الشمالية في جبهة واحدة لمواجهة الولايات المتحدة والسعي نحو كسر قبضتها على النظام الدولي.
الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الصديق الوفي"، ظهر معه في مناسبات احتفالية عدة، من تبادل الهدايا إلى حضور العروض العسكرية المهيبة في موسكو وبكين، حيث يتجسد حلمهما المشترك بتشكيل نظام عالمي جديد أقل خضوعًا لواشنطن.
المعادلة أصبحت أكثر خطورة مع دخول كيم جونغ أون على الخط، إذ قدّم أسلحة وآلاف الجنود لدعم حرب بوتين في أوكرانيا، مقابل المال والاعتراف الدولي، ليحصل على مقعد غير مسبوق إلى جانب قوتين نوويتين عملاقتين.
هذا التحالف الثلاثي الطموح لا يهدف فقط إلى إعادة رسم خرائط النفوذ، بل يسعى لتقويض النظام الذي أسسته الولايات المتحدة لعقود، مما يثير تساؤلات مرعبة: هل نحن أمام ولادة نظام عالمي جديد يقلب الموازين ويهدد استقرار الكوكب؟