تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن''

شهدت العملة الوطنية في مناطق الحكومة اليمنية، تحسناً إضافياً مقابل العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.
حيث سجل سعر شراء الريال السعودي 417 ريالاً يمنيًا و420 ريالاً للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي سعر شراء عند 1584 ريالاً يمنيًا و1621 ريالاً للبيع.