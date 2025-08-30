تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن''

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

شهدت العملة الوطنية في مناطق الحكومة اليمنية، تحسناً إضافياً مقابل العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية اليوم السبت.

حيث سجل سعر شراء الريال السعودي 417 ريالاً يمنيًا و420 ريالاً للبيع، بينما سجل الدولار الأمريكي سعر شراء عند 1584 ريالاً يمنيًا و1621 ريالاً للبيع.