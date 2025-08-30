تحسن إضافي للريال اليمني في مناطق الشرعية ''سعر الصرف الآن'' ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر معتقلون في سجون الأمن والمخابرات الحوثية يواجهون الموت البطيئ السينما السعودية تكسر حاجز النصف مليار في 7 أشهر.. موسم العيد يشعل الإيرادات الحوثيون يقودون حملة قمعية تضرب مديرية حيفان ويقتحمون مسجدها.. اختطافات تعسفية لماذا تكتم الحوثيون على ضحاياهم التي طالت قيادات عليا بسبب الغارات الإسرائيلية؟ عاجل: الحوثيون يعلنون في بيان رسمي مقتل رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزراء أول قناة فضائية رسمية تستعد للإنطلاق من مأرب الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية
في تطور غير مسبوق، كلفت مليشيا الحوثي، السبت، القيادي المتطرف محمد مفتاح بتسيير أعمال حكومتها غير المعترف بها، خلفًا لرئيس الوزراء أحمد الرهوي الذي قُتل في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعًا حكوميًا في صنعاء، الخميس الماضي.
مصادر صحفية كشفت أن القصف أدى إلى مقتل وزراء الدفاع والإعلام والخارجية والنقل والعدل، إلى جانب الرهوي، في ضربة وصفت بأنها "الأعنف" ضد الصف القيادي للجماعة منذ سنوات.
بيان صادر عن ما تسمى "رئاسة الجمهورية" التابعة للحوثيين أقر بوقوع إصابات في صفوف قيادات غير حكومية، مؤكدًا أن القصف استهدف ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة، ما يعكس حجم المفاجأة والاختراق الأمني.
الجماعة أعلنت استمرار الحكومة في أداء مهامها ضمن تصريف الأعمال، وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، وتكهنات حول إعادة ترتيب الصفوف الداخلية.
من هو محمد مفتاح؟
يُعد من أبرز القيادات الدينية والسياسية داخل الجماعة، وكان يشغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء في حكومة "التغيير والبناء" التي شُكلت في أغسطس 2024. سبق أن أُدين في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتهم التمرد، وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُعفى عنه لاحقًا.