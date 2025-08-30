ضربة موجعة للمليشيا: مقتل خمسة وزراء حوثيين وتكليف قيادي متطرف بقيادة حكومة تصريف.. عاجل

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1074

في تطور غير مسبوق، كلفت مليشيا الحوثي، السبت، القيادي المتطرف محمد مفتاح بتسيير أعمال حكومتها غير المعترف بها، خلفًا لرئيس الوزراء أحمد الرهوي الذي قُتل في قصف إسرائيلي استهدف اجتماعًا حكوميًا في صنعاء، الخميس الماضي.

مصادر صحفية كشفت أن القصف أدى إلى مقتل وزراء الدفاع والإعلام والخارجية والنقل والعدل، إلى جانب الرهوي، في ضربة وصفت بأنها "الأعنف" ضد الصف القيادي للجماعة منذ سنوات.

بيان صادر عن ما تسمى "رئاسة الجمهورية" التابعة للحوثيين أقر بوقوع إصابات في صفوف قيادات غير حكومية، مؤكدًا أن القصف استهدف ورشة عمل لتقييم أداء الحكومة، ما يعكس حجم المفاجأة والاختراق الأمني.

الجماعة أعلنت استمرار الحكومة في أداء مهامها ضمن تصريف الأعمال، وسط تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، وتكهنات حول إعادة ترتيب الصفوف الداخلية.

من هو محمد مفتاح؟

يُعد من أبرز القيادات الدينية والسياسية داخل الجماعة، وكان يشغل منصب نائب أول لرئيس الوزراء في حكومة "التغيير والبناء" التي شُكلت في أغسطس 2024. سبق أن أُدين في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بتهم التمرد، وصدر بحقه حكم بالإعدام قبل أن يُعفى عنه لاحقًا.