خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر

انضم 15 ألف فندق بمختلف أنحاء أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد موقع السفر "بوكينج"، حسب تحالف الفنادق الأوروبي "هوتريك"، والذي ينقضي الموعد النهائي للانضمام إليها اليوم الجمعة.

تهدف الدعوى إلى المطالبة بتعويض عن تلاعب مزعوم في الأسعار خلال الفترة ما بين 2004 و 2024، ليعلن التحالف أنه سيتم رفع الدعوى القضائية لدى محكمة أمستردام الجزئية بحلول نهاية العام.

جمعية الفنادق الإيطالية "فيديرالبيرجي" قالت إن أغلبية الفنادق المشاركة في الدعوى من إيطاليا، بعدد 3 آلاف تسجيل، تليها ألمانيا وهولندا واليونان والنمسا، وتتمثل خلفية القضية في حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية عام 2024، وأشار إلى أن ما يسمى ببنود أفضل الأسعار يمكن أن تنتهك قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي.

هذه البنود منعت الفنادق من تقديم أسعار أرخص على مواقعها الالكترونية، وألغى "بوكينج" الذي يسمح للسياح بحجز الفنادق بشكل مباشر عبر موقعه الإلكتروني هذه الممارسة العام الماضي.

"بوكينج" تنفي الاتهامات

نفت "بوكينج" تلقيها أي إشعار رسمي بشأن دعوى جماعية تطالبها بتعويضات عن خسائر تكبدتها مؤسسات ضيافة وفنادق على مدار 20 عاما، جراء استخدام موقع الحجوزات الشهير، ما تسمى ببنود "أفضل الأسعار"، واعتبرت هذه البنود لا تخل بالمنافسة، وذلك في ردها على استفسارات "الاقتصادية".

متحدث باسم الموقع قال لـ "الاقتصادية" : "إن حكم محكمة العدل الأوروبية الذي استندت إليه جمعية الفنادق الأوروبية (HOTREC) وجمعيات الفنادق الأخرى لإثبات دعوى جماعية محتملة لم يخلص إلى أن بنود تكافؤ الأسعار الخاصة بـBooking.com مخلة بالمنافسة"، معتبرا تصريحات كانت قد صدرت عن هذه الجمعيات "غير صحيحة ومضللة".