معتقلون في سجون الأمن والمخابرات الحوثية يواجهون الموت البطيئ

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دخل عشرات المعتقلين في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي بصنعاء في إضراب جزئي عن الطعام منذ أسبوع، احتجاجًا على احتجازهم لسنوات دون أي مسوغ قانوني، وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، وفق مصادر حقوقية مطلعة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، قابلت إدارة السجن هذا التحرك الاحتجاجي بمزيد من القمع والضغوط النفسية والجسدية، وسط مخاوف من امتداد الإضراب إلى سجون أخرى في مناطق سيطرة الجماعة.

الناشطون الحقوقيون أكدوا أن بين المعتقلين من انتهت محكومياتهم أو ثبتت براءتهم، إلا أن الحوثيين يرفضون الإفراج عنهم دون شروط، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة.

قريب أحد المعتقلين كشف أن قريبه اختُطف بسبب دعوته للاحتفال بثورة 26 سبتمبر، وظلت الجماعة تخفي مكانه لأشهر قبل أن تعترف بوجوده في سجن المخابرات، مشيرًا إلى أن الإفراج عنه مشروط بمطالب وصفها بـ"المبالغ فيها".

الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين وصفت الانتهاكات في سجون الحوثي بـ"المروعة"، مؤكدة أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتشمل التعذيب النفسي والجسدي، ومنع الزيارات أو تحويلها إلى وسيلة تعذيب نفسي، إضافة إلى حرمان المرضى من العلاج ومصادرة أدويتهم.

الهيئة دعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على الجماعة لوقف الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري عن المرضى وكبار السن والأطفال.