السينما السعودية تكسر حاجز النصف مليار في 7 أشهر.. موسم العيد يشعل الإيرادات

سجلت إيرادات شباك التذاكر في السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 570 مليون ريال، محققة نموًا بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الأفلام.
وجاءت الذروة في يوليو بإيرادات بلغت 137 مليون ريال، مدفوعة بتنوع الإصدارات والإقبال على صالات العرض المميزة. أما أبريل، فاستفاد من موسم العيد ليحقق 113 مليون ريال، فيما تراجعت الإيرادات في رمضان بشكل حاد.
منذ إعادة فتح دور السينما عام 2018، حقق القطاع قفزات نوعية، بإجمالي إيرادات تجاوزت 4.67 مليار ريال حتى نهاية 2024، مدعومًا بتوسع البنية التحتية وإنفاق تجاوز 296 مليون ريال على الإنتاج المحلي.