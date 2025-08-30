  الحوثيون يقودون حملة قمعية تضرب مديرية حيفان ويقتحمون مسجدها.. اختطافات تعسفية

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 269

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملتها القمعية ضد التربويين في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، حيث شنت سلسلة اختطافات تعسفية طالت أكثر من 50 معلماً وناشطاً خلال أسبوع واحد، وفق مصادر حقوقية ومحلية متطابقة.

وقالت الحقوقية إشراق المقطري، عضو لجنة التحقيق الوطنية، إن المليشيا اقتحمت مناطق العُزل الخاضعة لسيطرتها في حيفان، ونفذت اعتقالات جماعية بحق المعلمين، في تصعيد خطير يستهدف البنية التعليمية والمجتمعية.

وفي حادثة صادمة، اقتحمت عناصر الحوثي أحد المساجد، وأنزلت بالقوة الخطيب فهمي الظلي من على المنبر أثناء خطبته، قبل أن تختطفه مع عدد من زملائه، بينهم الأستاذ محمد أحمد عبدالقادر الأغبري، وتنقلهم إلى معتقل الصالح في الحوبان.

الحملة تأتي ضمن موجة اختطافات واسعة تنفذها المليشيا في مناطق سيطرتها، وتركزت مؤخراً في محافظة إب ومديريات ماوية وخدير، مستهدفة التربويين والقيادات المحلية والسياسية، في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة وتكريس الهيمنة الفكرية.