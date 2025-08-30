خمسة عشر ألف فندق أوروبي تتقدم بدعوى قضائية ضد واحد من أشهر مواقع السفر معتقلون في سجون الأمن والمخابرات الحوثية يواجهون الموت البطيئ السينما السعودية تكسر حاجز النصف مليار في 7 أشهر.. موسم العيد يشعل الإيرادات الحوثيون يقودون حملة قمعية تضرب مديرية حيفان ويقتحمون مسجدها.. اختطافات تعسفية لماذا تكتم الحوثيون على ضحاياهم التي طالت قيادات عليا بسبب الغارات الإسرائيلية؟ عاجل: الحوثيون يعلنون في بيان رسمي مقتل رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزراء أول قناة فضائية رسمية تستعد للإنطلاق من مأرب الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية ما حقيقة تقديم طلب ورؤية للسعودية لتغيير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟ كمين كبير أوجع إسرائيل
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية حملتها القمعية ضد التربويين في مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، حيث شنت سلسلة اختطافات تعسفية طالت أكثر من 50 معلماً وناشطاً خلال أسبوع واحد، وفق مصادر حقوقية ومحلية متطابقة.
وقالت الحقوقية إشراق المقطري، عضو لجنة التحقيق الوطنية، إن المليشيا اقتحمت مناطق العُزل الخاضعة لسيطرتها في حيفان، ونفذت اعتقالات جماعية بحق المعلمين، في تصعيد خطير يستهدف البنية التعليمية والمجتمعية.
وفي حادثة صادمة، اقتحمت عناصر الحوثي أحد المساجد، وأنزلت بالقوة الخطيب فهمي الظلي من على المنبر أثناء خطبته، قبل أن تختطفه مع عدد من زملائه، بينهم الأستاذ محمد أحمد عبدالقادر الأغبري، وتنقلهم إلى معتقل الصالح في الحوبان.
الحملة تأتي ضمن موجة اختطافات واسعة تنفذها المليشيا في مناطق سيطرتها، وتركزت مؤخراً في محافظة إب ومديريات ماوية وخدير، مستهدفة التربويين والقيادات المحلية والسياسية، في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة وتكريس الهيمنة الفكرية.