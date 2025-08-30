عاجل: الحوثيون يعلنون في بيان رسمي مقتل رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزارء

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

أعلن الحوثيون، رسميا مقتل رئيس حكومة صنعاء أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء، بضربة اسرائيلية.

وقال الحوثيون إن بيانا هاما من ''رئاسة الجمهورية'' التابعة لهم سيبث اليوم عند الساعة 5:00م، عبر التلفزيون الرسمي، الخاضع لسيطرتهم بصنعاء.

ولم يذكر البيان أسماء الوزراء، الذين قتلوا، مشيرا الى هناك عدد منهم تعرضوا للإصابة في الهجوم.

