عاجل: الحوثيون يعلنون في بيان رسمي مقتل رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزارء

أعلن الحوثيون، رسميا مقتل رئيس حكومة صنعاء أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء، بضربة اسرائيلية.
وقال الحوثيون إن بيانا هاما من ''رئاسة الجمهورية'' التابعة لهم سيبث اليوم عند الساعة 5:00م، عبر التلفزيون الرسمي، الخاضع لسيطرتهم بصنعاء.
ولم يذكر البيان أسماء الوزراء، الذين قتلوا، مشيرا الى هناك عدد منهم تعرضوا للإصابة في الهجوم.
يتبع//