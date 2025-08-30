أول قناة فضائية رسمية تستعد للإنطلاق من مأرب

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال رئيس قطاع قناة سبأ الفضائية، خالد عليان ، إن القناة تستعد لتدشين بثها التجريبي من محافظة مأرب مطلع سبتمبر المقبل، بعد استكمال التجهيزات الأساسية للانطلاق.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمحافظة مأرب، ضم مدراء عموم الإعلام في المحافظات ورؤساء الإذاعات والمواقع الإخبارية، حيث أكد عليان أن القناة تسعى لتكون إضافة نوعية للإعلام الوطني، بما يلبي تطلعات واهتمامات الجمهور اليمني في الداخل والخارج.

وذكر “عليان” أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد جهود مضنية خلال السنوات الماضية، بدعم ومتابعة عضو مجلس القيادة الرئاسي ،سلطان العرادة، الذي حرص على أن تكون القناة صوتاً لكل اليمنيين، تغطي في سقطرى كما تغطي في مأرب.

وقال عليان إن إدارة القناة فتحت باب التوظيف أمام الراغبين، واستقبلت أكثر من ألفي ملف، تمت إحالتها إلى لجنة تقييم متخصصة من خارج اليمن، واختيار الكادر بناءً على معايير مهنية بحتة، واختبارات شملت متقدمين من مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، شدد على أن لأبناء مأرب أولوية في التوظيف، كون القناة تقع في مأرب، وبالنظر إلى دورهم والقاطنين فيها في حماية مؤسسات الدولة بعد أن كادت إيران تبتلع البلاد.

وأشار إلى القناة أقرّت خطة تدريب وتأهيل مكثفة لتمكين الكفاءات المحلية وإتاحة فرص أوسع أمام أبناء المحافظة في القناة بشكل أكبر.

وقناة “سبأ” الفضائية قناة رسمية تمولها الحكومة المعترف بها دولياً، وهي أول قناة حكومية تتخذ من محافظة مأرب مقراً رئيسياً لها، حيث بدأ العمل في مشروع القناة في العام 2018 بمحافظة مأرب.