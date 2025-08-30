الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية

السبت 30 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 332

توقّع مركز التنبؤات الجوية، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وحتى حضرموت والمهرة، مع أجواء غائمة جزئياً واحتمال تشكّل ضباب في بعض المناطق. كما حذّر من سيول في الأودية والعواصف الرعدية والانزلاقات الصخرية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون رطبة وحارة في السواحل، وشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب مع رياح مثيرة للأتربة، فيما تشهد أرخبيل سقطرى وبحر العرب أمواجاً مضطربة تصل إلى شديدة الاضطراب.

وجدد مركز الأرصاد دعوة المواطنين لتجنّب مجاري السيول، وعدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الحارة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الصيادين ومرتادي البحر.