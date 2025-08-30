الأرصاد في اليمن تدعو لتجنب ممرات السيول وتتوقع هطول المزيد من الأمطار الرعدية ما حقيقة تقديم طلب ورؤية للسعودية لتغيير مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟ كمين كبير أوجع إسرائيل تحذير عاجل من الأرصاد اليمني…أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب عدة محافظات الحوثيون ينفون مقتل أحد أبرز قيادتها و يكشفون طريقة الرد على إسرائيل غزة تحت النار.. الاحتلال يوسّع هجماته ويقلّص المساعدات الإنسانية شمال القطاع واشنطن تلغي تأشيرات دخول مسؤولين فلسطينيين قبيل الجمعية الأممية تركيا تصفع إسرائيل بقوة.. أنقرة تغلق مرافئها وأجواءها وتعلن القطيعة الكاملة ضربة جوية مدمّرة في صنعاء.. إسرائيل تعلن استهداف كبار قادة الحوثي ومصادر تتحدث عن قتلى أول رسالة من القسام بعد كمين حي الزيتون.. هل نجحت عملية الأسر
توقّع مركز التنبؤات الجوية، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية وحتى حضرموت والمهرة، مع أجواء غائمة جزئياً واحتمال تشكّل ضباب في بعض المناطق. كما حذّر من سيول في الأودية والعواصف الرعدية والانزلاقات الصخرية.
وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون رطبة وحارة في السواحل، وشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب مع رياح مثيرة للأتربة، فيما تشهد أرخبيل سقطرى وبحر العرب أمواجاً مضطربة تصل إلى شديدة الاضطراب.
وجدد مركز الأرصاد دعوة المواطنين لتجنّب مجاري السيول، وعدم التعرّض المباشر لأشعة الشمس في المناطق الحارة، وأخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الصيادين ومرتادي البحر.